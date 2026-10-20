Izaskun García acusa a Rioboo de “mantener paralizado el futuro de Culleredo” sin el PGOM

La portavoz municipal del PP, Izaskun García, en un acto de partido ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, denuncia que se cumplen dos años desde que el alcalde, José Ramón Rioboo, se comprometió a reactivar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). “Dos años de promesas. Culleredo está pagando esta falta de gestión con años de oportunidades perdidas. Rioboo mantiene paralizado el futuro del municipio”, alega.

García recuerda que el municipio continúa rigiéndose por un plan urbanístico aprobado en 1987, hace casi cuatro décadas. “Necesitamos planificar suelo para vivienda asequible, nuevos equipamientos públicos y el desarrollo del concello. Cada año que pasa sin un planeamiento actualizado retrasa las soluciones y las respuestas que necesitan los vecinos”, advierte.

La portavoz popular propone convocar de inmediato la comisión, aclarar mediante informes técnicos y jurídicos si puede recuperarse el documento aprobado inicialmente en 2013 y concretar la situación del equipo redactor y su contratación. Reclama, además, un calendario de trabajo, con responsables definidos y seguimiento periódico.

El PP trasladará estas cuestiones al próximo pleno y exigirá conocer qué actuaciones se han realizado durante estos dos años. "Mi compromiso es hacer del PXOM una prioridad de gobierno, con dirección, colaboración institucional y rendición de cuentas. Culleredo necesita un gobierno que prepare su futuro y convierta los compromisos en trabajo y resultados", asegura García.