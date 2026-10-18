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Culleredo

Más de 600 personas inundan de solidaridad el paseo de O Burgo en la Andaina por el Párkinson

Fran Moar
Fran Moar
18/10/2026 18:22
Instantánea de los participantes en la Andaina
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Más de seiscientas personas inundaron de solidaridad, ayer, el paseo marítimo de O Burgo durante la celebración de la quinta edición de la Carrera y Andaina Solidaria por el Párkinson. Esta cita deportiva, ya consolidada en el municipio, fue organizada por la Asociación Párkinson Galicia-Coruña y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Culleredo y la entidad Castelo Deporte que este año cumple su treinta aniversario con el vistoso lema ‘Treinta años en movimiento”.

El alcalde cullerdense, José Ramón Rioboo, destacó tras el acto de entrega de trofeos el éxito de la convocatoria y subrayó “la importancia de los valores intrínsecos del deporte, como son el esfuerzo y el compañerismo, que hoy se han dado la mano con el sentido solidario de esta prueba”.

“Culleredo vuelve a demostrar que es un municipio comprometido y solidario, volcándose con una causa fundamental como es apoyar a quienes conviven con el párkinson”, apostilló Rioboo.

Agradecimiento

Por su parte, el presidente de Párkinson Galicia-Coruña, Antonio Ferreiro, también quiso agradecer la respuesta ciudadana y recordó que los beneficios económicos recaudados, a través de las inscripciones y del ‘dorsal cero’, permitirán que la entidad continúe ofreciendo servicios a las pacientes de párkinson y a sus familias.

Según fuentes de la organización, a las 10.30 horas se dio la salida a la carrera competitiva de diez kilómetros, uno de los momentos centrales de la jornada. Tras completar el recorrido, Junior Javier Vázquez Grela cruzó la meta en primera posición de la categoría masculina, mientras que Lucía Vázquez Sánchez de Global Sport Club se alzó con el primer puesto en la categoría femenina.

El podio masculino se completó con Pablo Fernández Roca, en segunda posición, e Iván López González de Agapol (Asociación Gallega de Policía), en tercera. En la categoría femenina, el segundo puesto fue para Alba Gómez Rodríguez, mientras que Andrea Alfonso Acuña obtuvo el tercero.

La jornada continuó también a un ritmo más pausado en la andaina solidaria, un recorrido de cuatro kilómetros que reunió a personas de todas las edades. “Sin la presión del cronómetro, familias, grupos de amistades y participantes de distintas generaciones compartieron camino en un ambiente mucho más festivo”, indica la organización.

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