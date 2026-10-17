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Culleredo

Culleredo ensalza en Celas el trabajo y compromiso de las mujeres rurales del municipio

José Ramón Rioboo destaca el esfuerzo e implicación de la asociación local As Berenguelas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/10/2026 20:52
Participantes en el Día da Muller Rural en Celas
Participantes en el Día da Muller Rural en Celas
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Las inmediaciones de la Torre de Celas, en Culleredo, se llenaron este sábado de tradición, artesanía y música dentro de las celebraciones del Día da Muller Rural, una jornada en la que el Ayuntamiento quiso destacar el trabajo y el compromiso de las vecinas del municipio. 

Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación As Berenguelas, la cita contó con actuaciones musicales, un mercadillo y una comida popular

El alcalde, José Ramón Rioboo, asistió a la celebración y puso en valor la aportación de las mujeres al rural cullerdense. “As mulleres rurais foron e seguen a ser o alicerce, unha parte sen a que as nosas parroquias e o noso rural non se poden entender. Esta xornada é unha homenaxe ao seu traballo, que moitas veces é invisible, e ao seu compromiso coa nosa cultura e as nosas tradicións”, afirmó. 

Artesana con un puesto en Celas, ayer
Artesana con un puesto en Celas, ayer
QUINTANA

Pan Sen Fron, Xilbatuxeiras, Larpeiros de Altamira y Cantares dos Pendellos fueron las cuatro formaciones que tocaron desde las 13.00 horas, para terminar con una gran foliada libre que acogió a un numeroso volumen de participantes. 

Los congregados en las inmediaciones de la Torre de Celas gozaron de una comida popular a base de paella, empanadillas y tarta de Santiago y pasaron una animada tarde entre anécdotas, bailes y canciones.

Músicos de Pan Sen Fron
Músicos de Pan Sen Fron
QUINTANA

Rioboo agradeció la implicación de la asociación As Berenguelas y de los grupos participantes en este evento. “Queremos un rural vivo, con futuro e con oportunidades, e se iso é posible só é grazas ás mulleres que o sosteñen día a día”, subrayó. 

Con la iniciativa, el Ayuntamiento se sumó a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado cada 15 de octubre.

El alcalde charló con las participantes
El alcalde charló con las participantes
QUINTANA
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