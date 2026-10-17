Culleredo ensalza en Celas el trabajo y compromiso de las mujeres rurales del municipio

Participantes en el Día da Muller Rural en Celas QUINTANA

Las inmediaciones de la Torre de Celas, en Culleredo, se llenaron este sábado de tradición, artesanía y música dentro de las celebraciones del Día da Muller Rural, una jornada en la que el Ayuntamiento quiso destacar el trabajo y el compromiso de las vecinas del municipio.

Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación As Berenguelas, la cita contó con actuaciones musicales, un mercadillo y una comida popular.

El alcalde, José Ramón Rioboo, asistió a la celebración y puso en valor la aportación de las mujeres al rural cullerdense. “As mulleres rurais foron e seguen a ser o alicerce, unha parte sen a que as nosas parroquias e o noso rural non se poden entender. Esta xornada é unha homenaxe ao seu traballo, que moitas veces é invisible, e ao seu compromiso coa nosa cultura e as nosas tradicións”, afirmó.

Artesana con un puesto en Celas, ayer QUINTANA

Pan Sen Fron, Xilbatuxeiras, Larpeiros de Altamira y Cantares dos Pendellos fueron las cuatro formaciones que tocaron desde las 13.00 horas, para terminar con una gran foliada libre que acogió a un numeroso volumen de participantes.

Los congregados en las inmediaciones de la Torre de Celas gozaron de una comida popular a base de paella, empanadillas y tarta de Santiago y pasaron una animada tarde entre anécdotas, bailes y canciones.

Músicos de Pan Sen Fron QUINTANA

Rioboo agradeció la implicación de la asociación As Berenguelas y de los grupos participantes en este evento. “Queremos un rural vivo, con futuro e con oportunidades, e se iso é posible só é grazas ás mulleres que o sosteñen día a día”, subrayó.

Con la iniciativa, el Ayuntamiento se sumó a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado cada 15 de octubre.

El alcalde charló con las participantes QUINTANA

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