Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Audasa inicia el lunes la retirada de eucaliptos en la Costa da Lonxa, reclamada por el Ayuntamiento

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/10/2026 20:57
Los eucaliptos de la Costa da Lonxa que serán eliminados
Los eucaliptos de la Costa da Lonxa que serán eliminados
AYTO. CULLEREDO
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Culleredo informó de que el lunes, día 19, la empresa concesionaria de la AP-9 (Audasa) iniciará los trabajos de retirada de la masa de eucaliptos situada en la Costa da Lonxa (O Burgo), “una actuación solicitada hace ya meses por parte del Ayuntamiento para incrementar la seguridad en un punto sensible como este, junto al viaducto sobre la autopista”, dice el Consistorio. 

Audasa tiene previsto que las tareas se prolonguen, al menos, hasta el miércoles 21 y durante la intervención será preciso restringir el paso peatonal para evitar riesgos, así como prohibir el aparcamiento en ese entorno.

Uno de los peajes de la AP-9 a su paso por el municipio coruñés de Abegondo

¿Cuánto gana Audasa con los peajes y las áreas de servicio de la AP-9?

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

Absuelta una médica del Chuac por espiar el historial de una compañera
EFE
Composición gráfica realizada para ilustrar este contenido

Esta imagen de José Luis Ábalos y Montse Mínguez con camisetas con lemas sobre feminismo y vivienda no es real
Info Veritas
Los asistentes a la reunión de esta mañana en Betanzos

La Dirección Xeral de Mobilidade convoca a alcaldes del área para abordar sus demandas en transporte público
Noelia Díaz
Los eucaliptos de la Costa da Lonxa que serán eliminados

Audasa inicia el lunes la retirada de eucaliptos en la Costa da Lonxa, reclamada por el Ayuntamiento
Redacción