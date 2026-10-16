Audasa inicia el lunes la retirada de eucaliptos en la Costa da Lonxa, reclamada por el Ayuntamiento

Los eucaliptos de la Costa da Lonxa que serán eliminados AYTO. CULLEREDO

El Ayuntamiento de Culleredo informó de que el lunes, día 19, la empresa concesionaria de la AP-9 (Audasa) iniciará los trabajos de retirada de la masa de eucaliptos situada en la Costa da Lonxa (O Burgo), “una actuación solicitada hace ya meses por parte del Ayuntamiento para incrementar la seguridad en un punto sensible como este, junto al viaducto sobre la autopista”, dice el Consistorio.

Audasa tiene previsto que las tareas se prolonguen, al menos, hasta el miércoles 21 y durante la intervención será preciso restringir el paso peatonal para evitar riesgos, así como prohibir el aparcamiento en ese entorno.