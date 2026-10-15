El paseo marítimo cullerdense acoge este domingo la V Carrera por el Párkinson

Participantes en la edición de 2025 AYTO. CULLEREDO

El paseo de Culleredo acoge este domingo, día 18, la V Carreira e Andaina Solidaria por el Párkinson, en la que participarán cerca de 600 personas entre sus dos modalidades. Está organizada por la Asociación Parkinson Galicia-Coruña, junto con Castelo Deporte, y en ella colabora el Gobierno cullerdense.

El alcalde, José Ramón Rioboo, destaca el “carácter esencial” del evento –que comienza a las 10.30 horas–, el cual busca “visibilizar la enfermedad y apoyar a quienes conviven con ella”. El regidor aplaude el “servicio público” de la asociación y manifiesta “el compromiso del Ayuntamiento para apoyarla en todas las posibilidades a su alcance”.

La salida será desde las pistas deportivas de la avenida Juan Carlos I y el 100% de los beneficios irán destinados a la Asociación Parkinson Galicia-Coruña.