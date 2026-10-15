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Culleredo

El paseo marítimo cullerdense acoge este domingo la V Carrera por el Párkinson

La salida será a las 10.30 desde la avenida Juan Carlos I

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/10/2026 19:14
Participantes en la edición de 2025
Participantes en la edición de 2025
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El paseo de Culleredo acoge este domingo, día 18, la V Carreira e Andaina Solidaria por el Párkinson, en la que participarán cerca de 600 personas entre sus dos modalidades. Está organizada por la Asociación Parkinson Galicia-Coruña, junto con Castelo Deporte, y en ella colabora el Gobierno cullerdense.

El alcalde, José Ramón Rioboo, destaca el “carácter esencial” del evento –que comienza a las 10.30 horas–, el cual busca “visibilizar la enfermedad y apoyar a quienes conviven con ella”. El regidor aplaude el “servicio público” de la asociación y manifiesta “el compromiso del Ayuntamiento para apoyarla en todas las posibilidades a su alcance”.

La salida será desde las pistas deportivas de la avenida Juan Carlos I y el 100% de los beneficios irán destinados a la Asociación Parkinson Galicia-Coruña.

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