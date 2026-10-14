Izaskun García se compromete a impulsar un plan de aparcamiento para Culleredo con alternativas antes de las obras

Obras en la calle calle Andrés Pan Vieiro Archivo El Ideal Gallego

La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, se compromete a impulsar desde el Gobierno municipal un plan de aparcamiento que identifique las necesidades de cada barrio y establezca actuaciones, presupuesto y calendario. La propuesta incluye evaluar la pérdida de estacionamientos y presentar alternativas viables y próximas antes de ejecutar obras que reduzcan las plazas disponibles.

“Encontrar dónde aparcar es una dificultad cotidiana para muchos residentes y también afecta al comercio. La mejora de nuestras calles debe atender conjuntamente la accesibilidad, la seguridad peatonal y las necesidades de estacionamiento”, señala García.

Culleredo saca a licitación la reforma integral de la calle Andrés Pan Vieiro, en O Burgo Más información

Tras visitar la calle Andrés Pan Vieiro, en O Burgo, y reunirse con vecinos que están recogiendo firmas, la portavoz popular reclama revisar el proyecto que, según denuncia el PP, contempla eliminar alrededor de 30 plazas. Solicita también que el Concello de Culleredo explique el balance de estacionamientos y las alternativas previstas, incluida la ubicación, capacidad y disponibilidad de la parcela que el alcalde ha anunciado como posible aparcamiento.

El plan propuesto por el PP contempla además estudiar acuerdos con propietarios de solares para habilitar estacionamientos, comprobar la viabilidad de los aparcamientos anunciados desde hace años en O Burgo, Fonteculler y Vilaboa y priorizar la reparación de calles y espacios públicos deteriorados. “Cada actuación debe partir de las necesidades del barrio y de escuchar a quienes viven y trabajan en él. Los vecinos deben conocer qué se propone, cuánto cuesta y cuándo podrá utilizarse”, afirma García.