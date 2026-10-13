Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo inicia la temporada de animación a la lectura con la Dragona Ramona

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/10/2026 11:33
La Dragona Ramona, en uno de sus cuentacuentos
La Dragona Ramona, en uno de sus cuentacuentos
AYTO. CULLEREDO
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Culleredo, a través de su red de bibliotecas municipales, retoma su programación de animación a la lectura para este nuevo curso escolar y lo hace con el personaje más querido por los niños cullerdenses: la Dragona Ramona.

La mascota oficial de las bibliotecas será la encargada de protagonizar dos sesiones de cuentacuentos durante este mes de octubre para acercar el mundo de los libros a las familias. La primera será este viernes, día 16, a las 17.30 horas en la Xosé Cardeso Liñares de Vilaboa y lleva por título 'Os libros non son para os osos'.

Dos semanas más tarde, la mascota trasladará su magia a la González Garcés de O Burgo. Esta segunda sesión se celebrará el viernes 30, también a las 17.30 horas y se titula 'Pippioleta? Unha biblioteca marabillosa'.

Club de lectura en Culleredo

Puesta de largo de los clubs de lectura del Concello de Culleredo

Más información
Dia da muller rural de Culleredo (23)

Culleredo celebra el Día da Muller Rural el día 17 con música y una comida popular

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso

El Congreso reprueba pero no sanciona a la diputada que llevó gas pimienta a la Cámara
EFE
El rey Felipe VI (i) y la reina Letizia (d) saludan a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de Ceuta

Los reyes llegan a Ceuta para una visita histórica
EFE
Alfredo Iglesias, policía local de Culleredo, con las medallas conseguidas

Alfredo Iglesias, de Culleredo, consigue siete medallas en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos
Redacción
charla de Shoma Suba Robson

CESUGA acoge la charla de Shoma Suba Robson, testigo de la labor de la Fundación Vicente Ferrer en India
Contenido Especial