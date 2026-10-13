Culleredo inicia la temporada de animación a la lectura con la Dragona Ramona

La Dragona Ramona, en uno de sus cuentacuentos AYTO. CULLEREDO

El Ayuntamiento de Culleredo, a través de su red de bibliotecas municipales, retoma su programación de animación a la lectura para este nuevo curso escolar y lo hace con el personaje más querido por los niños cullerdenses: la Dragona Ramona.

La mascota oficial de las bibliotecas será la encargada de protagonizar dos sesiones de cuentacuentos durante este mes de octubre para acercar el mundo de los libros a las familias. La primera será este viernes, día 16, a las 17.30 horas en la Xosé Cardeso Liñares de Vilaboa y lleva por título 'Os libros non son para os osos'.

Dos semanas más tarde, la mascota trasladará su magia a la González Garcés de O Burgo. Esta segunda sesión se celebrará el viernes 30, también a las 17.30 horas y se titula 'Pippioleta? Unha biblioteca marabillosa'.

Puesta de largo de los clubs de lectura del Concello de Culleredo Más información