Culleredo inicia la temporada de animación a la lectura con la Dragona Ramona
El Ayuntamiento de Culleredo, a través de su red de bibliotecas municipales, retoma su programación de animación a la lectura para este nuevo curso escolar y lo hace con el personaje más querido por los niños cullerdenses: la Dragona Ramona.
La mascota oficial de las bibliotecas será la encargada de protagonizar dos sesiones de cuentacuentos durante este mes de octubre para acercar el mundo de los libros a las familias. La primera será este viernes, día 16, a las 17.30 horas en la Xosé Cardeso Liñares de Vilaboa y lleva por título 'Os libros non son para os osos'.
Dos semanas más tarde, la mascota trasladará su magia a la González Garcés de O Burgo. Esta segunda sesión se celebrará el viernes 30, también a las 17.30 horas y se titula 'Pippioleta? Unha biblioteca marabillosa'.