Alfredo Iglesias, de Culleredo, consigue siete medallas en los Juegos Europeos de Policía y Bomberos

Alfredo Iglesias, policía local de Culleredo, con las medallas conseguidas AYTO. CULLEREDO

Alfredo Iglesias, agente de la Policía Local de Culleredo, consiguió siete medallas en diversas pruebas de natación de los Juegos Europeos de Policía y Bomberos, que se celebraron en Vigo y reunieron a más de 3.000 profesionales de servicios de emergencia de más de 40 países en su XI edición.

Iglesias alcanzó la medalla de oro en 200 metros croll, así como la de plata en 400 metros croll. Además, tocó el bronce en 50, 100 y 200 metros espalda, 50 metros braza y 100 metros croll. "Se trata de una gran actuación en esta convocatoria internacional, demostrando la importante forma física y capacidad de los servicios de emergencia con los que cuenta el Ayuntamiento de Culleredo", destaca el Ayuntamiento.