José Ramón Rioboo: “España necesita un sistema que garantice que gobierne la lista más votada”

El alcalde cullerdense posa en el entorno de la casa consistorial GERMÁN BARREIROS

José Ramón Rioboo Castro (Almeiras, 1972) lleva casi 20 años en la corporación cullerdense, la mitad de ellos como alcalde. Ahora vive uno de los mandatos más complicados –con 8 ediles de 21–, pero se muestra optimista de cara a 2027.

Con unas generales a la vuelta de la esquina y las municipales de 2027, nos quedan unos meses en continua campaña. ¿Cómo afronta esta agenda?

Con mucho optimismo, hay mucha experiencia por parte de todo el equipo que conforma el actual Gobierno municipal y aunque los últimos meses son complicados, preelectorales, el compendio de trabajo que hemos hecho va a ver su reflejo en la sociedad. Hemos atendido las demandas en infraestructuras a nivel deportivo, social y cultural y si hacemos balance, estoy muy satisfecho con mi equipo de gobierno, porque con ocho concejales, frente a 13 que tenemos enfrente, hemos logrado dar salida a muchas reivindicaciones vecinales. Hemos tenido muy poco apoyo de la oposición, en especial de PP y BNG, que han hecho ‘pinza’ para bloquear la acción de gobierno.

¿Es la oposición más dura que se ha encontrado?

La hemeroteca está ahí, los datos que yo pueda decir no son subjetivos ni que no estén contrastados. En 2023 presentamos nuestro primer modificado de crédito y fue rechazado por esos grupos, y esa ha sido la tónica habitual. Excepto Alternativa dos Veciños, que siempre ha mostrado una actitud un poquito más positiva, todas las propuestas traídas a pleno no han contado con el apoyo de estos grupos. Nosotros desde el minuto uno le tendimos la mano al BNG, porque ya había experiencia en gobiernos con ellos en Culleredo y teníamos la experiencia en la Diputación y podía ser un modelo extrapolable aquí, pero esta opción fue totalmente rechazada por el líder del BNG en el municipio. Nos llevamos una gran decepción, porque llegaríamos a estas alturas con muchas acciones realizadas y mucha más rapidez para dar salida a las peticiones vecinales. Cuando se ve un bache sin tapar o una calle sin pintar la responsabilidad recae en el alcalde o alcaldesa, pero también hay que pensar que la oposición también juega una baza importante para desbloquear muchas cuestiones trascendentales. Una pena que no tuvieran vocación de gobierno y sí de unirse con la líder popular para tirar abajo grandes proyectos para Culleredo.

Como ocurrió con el Centro de Excelencia en Economía Circular del Cetim, que acabó ubicándose en Morás, Arteixo.

Claro, la Cros es una infraestructura que lleva décadas paralizada y con un proyecto en el que todas las administraciones estábamos de acuerdo: Gobierno central, Ayuntamiento, Xunta y Diputación. Esta última aún tiene consignados 1,4 millones para poder colaborar y realizar allí un coworking sobre economía circular. Tenía que haber sido declarado como proyecto de interés supramunicipal, porque reunía todos los requisitos, en especial el principal, que era que gran parte de su espacio era para los vecinos, con una última planta de auditorio y salas polivalentes. Por no hablar de uno de los proyectos más importantes de I+D que tenía Galicia, con la friolera de 14 millones de euros en juego para que allí pudieran trabajar hasta 300 científicos. Y el Ayuntamiento no tenía que poner un duro, pero en dos momentos clave se tiró abajo el proyecto.

Rioboo, durante la entrevista GERMÁN BARREIROS

Aducían, entre otras cosas, que se cedía a una iniciativa privada un espacio de los vecinos.

Claro, pero cuando una persona opta a ocupar un puesto en la corporación municipal, se le requiere un mínimo de conocimientos. No se puede decir que una fundación es una empresa o viceversa, porque es mentir. Está constatado que no era cierto y que era un argumento para justificar lo injustificable, y tengo que felicitar al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, porque tuvo la habilidad de actuar rápidamente para que el centro no se fuese de la comarca y se ubicase en Morás. A criterio del PP, Arteixo ahí sí que podía ceder gratuitamente la parcela, pero Culleredo no, así que creo que la principal artífice de que ese proyecto se marchase de Culleredo por un interés personal tiene nombre propio, la señora Izaskun García Gorostizu.

A pesar de ese revés, ¿qué logros destaca de su gobierno?

Veníamos de una etapa complicada, porque en el anterior mandato teníamos mayoría absoluta pero nos sobrevino la pandemia. Creo que supimos estar a la altura de una situación tan complicada y fuimos pioneros en muchas cuestiones del ámbito social y educativo durante el covid. Hubo proyectos que necesitaban de un mandato más largo y quedaron para este, en el que hemos ido tratando de encauzarlos y adaptarlos a los tiempos, pero se han hecho muchas inversiones en infraestructuras deportivas, como los campos de Tarrío, O Burgo o Almeiras. Humanizamos Vilaboa no exentos de críticas y diversas calles del municipio y nuestra planificación ha sido premiada con hasta diez millones de fondos europeos.

La principal artífice de que el proyecto del Cetim se marchase de Culleredo por un interés personal tiene nombre propio, la señora García Gorostizu José Ramón Rioboo

Casi veinte años como edil y diez como alcalde, ¿queda energía para lo que viene?

Por supuesto, ya anunciamos que continuamos, ya que no ha habido la más mínima oposición a que esto sea así. Culleredo tiene que seguir siendo gobernada por quien tiene experiencia, quien no planifica a corto plazo sino que aporta ideas de futuro.

¿Confía en recuperar la mayoría?

Para gobernar en un ayuntamiento es necesaria, eso está claro. Se está viendo en municipios donde no la hay y siempre se dan pasos hacia atrás, como Cambre, Sada...

En Carral había mayoría absoluta y el gobierno dio un vuelco con la anulación de la ley ‘antitransfuguismo’. ¿Qué opina?

La aritmética de las corporaciones y las desavenencias provocan estos cambios, que no compartimos, pero tampoco voy a entrar a valorar lo que ocurre en otros ayuntamientos, más allá de decir que sea quien sea el alcalde de cualquier municipio va a tener siempre mi respeto. Ahora han de ser los ciudadanos de cada lugar los que tendrán que premiar o castigar, a través de las urnas, las actitudes de la corporación estos años. En Culleredo nunca se ha dado esto, pero el debate que tiene que haber en España es que necesitamos lograr un sistema en el que se garantice que gobierne la lista más votada.

Cambiando de tema, en este mandato finalizó el esperadísimo dragado de la ría de O Burgo.

Es un orgullo que coincidiese con mi etapa como alcalde, porque sí que tuve que ver, así como el anterior alcalde, para que eso fuese una realidad. Fueron muchas reuniones con el Gobierno central para que invirtiese en nuestra ría. Lo mismo con la Diputación: la inversión económica que ha hecho en el municipio es la más alta de las últimas décadas.

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