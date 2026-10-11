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Culleredo

El BNG alerta de “paralelismos” entre Culleredo y Cambre en la gestión de las horas de la Policía

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/10/2026 18:46
Tono Chouciño, en primer término
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El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Culleredo ha solicitado al Ayuntamiento informes relativos al pago de las horas extra realizadas por la Policía Local, “á vista das noticias referidas ao Concello de Cambre polo mesmo motivo”. Alertan de “paralelismos” entre ambos municipios, recordando que el alcalde, José Ramón Rioboo, levantó diversos reparos de la Intervención municipal a estos abonos en base a informes de la concejala Marta Figueroa, “que non é funcionaria municipal e asinou informes discrepantes coa habilitada”. 

“O BNG manifestou en reiteradas ocasións que este procedemento se aparta do establecido na normativa vixente, xa que estes informes deben ser elaborados por un funcionario público, non por un cargo político”, señala el BNG, que revela que también ha tenido acceso a un informe del jefe de servicio de Economía y Hacienda.

Tono Chouciño, portavoz nacionalista, manifiesta que se trata de “centos de miles de euros que non sabemos se están xustificados ou se estamos perante un caso similar ao de Cambre e procede depurar responsabilidades políticas, administrativas ou penais”.

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