Puesta de largo de los clubs de lectura del Concello de Culleredo

Presentación del club de lectura en Culleredo Ayuntamiento de Culleredo

Culleredo también respira literatura. Así lo demuestra el funcionamiento de los dos clubs de lectura de las bibliotecas del Ayuntamiento, que acaban de iniciar el curso con una actividad conjunta de todos los participantes.

El Edificio de Servizos Múltiples fue el escenario de esta puesta de largo. En esta primera cita se repasó la figura del escritor Miguel González Garcés en una efémeride muy especial para el Ayuntamiento de Culleredo: se cumplen 50 años de vida de la apertura de la biblioteca municipal de O Burgo, que lleva su nombre.

El autor contaba con casa en O Portádego, en la que residía muchos meses del año, donde escribió parte de sus libros, haciendo en varios de ellos referencia a este lugar. En 1985 fue nombrado "Hijo adoptivo de Culleredo", después de donar una parte importante de su biblioteca particular.

La concejala de Cultura, Penélope López, presidió la apertura del curso. Estuvo acompañada en la mesa por Raquel Herrero y María Jesús Candal, responsables de las dos bibliotecas, y de José Luis Fafián, coordinador de uno de los grupos de lectura. López felicitó a los participantes “por demostrar su pasión en cada una de las reuniones de los clubs” y los animó a “no perder nunca la inquietud por la cultura”.

Los clubs de lectura de las bibliotecas municipales de Culleredo consisten en una iniciativa cultural en la que los participantes se reúnen para comentar obras y aspectos literarios.

En el caso de la biblioteca Miguel González Garcés (en el Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo), los miembros del club se citan el primer lunes de cada mes a las 17:00 horas y el primer martes a las 11:00 horas.

Además, la biblioteca Xosé Cardeso Liñares también acoge estos encuentros. En estas instalaciones, situadas en Vila Melania (Vilaboa), las reuniones del club tienen lugar el primer jueves de cada mes a las 17:00 horas.

La iniciativa se enmarca dentro del trabajo del gobierno municipal para impulsar la cultura como alternativa de ocio. En este caso, se fomenta la creación de una comunidad que comparte lecturas y las comenta desde diversos puntos de vista, sumando la riqueza de las interpretaciones al propio valor literario de las obras.