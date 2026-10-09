La asociación Pedras Galladas de Culleredo realiza una limpieza del río Trabe
El Colectivo das Pedras Galladas de Culleredo participó en la Limpeza Simultánea de Ríos de Galicia, organizada por Adega a través del Proxecto Ríos, retirando residuos del río Trabe a su paso por el municipio.
"Unha xornada que deixou en evidencia o estado de abandono dun espazo natural con moito potencial", declaró la asociación, que durante el recorrido detectó diez especies de plantas exóticas invasoras, entre ellas la tradescantia, "que ten colonizadas zonas que deberían estar cubertas por vexetación de ribeira autóctona".
Los participantes, indica Pedras Galladas, encontraron también un molino histórico "completamente anegado e deteriorado", situaciones que "non son simples anécdotas, senón o reflexo dunha xestión insuficiente do patrimonio natural e cultural que as administracións locais teñen obriga de protexer".