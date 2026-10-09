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Culleredo

Culleredo y APEM conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental con una andaina solidaria

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 20:50
Foto de grupo de la andaina
Foto de grupo antes de la andaina
AYTO. CULLEREDO
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El paseo marítimo de O Burgo fue el escenario este viernes de la andaina solidaria con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, organizada por APEM y el Ayuntamiento de Culleredo. La iniciativa tenía como objetivo principal visibilizar la importancia del bienestar psicológico bajo el lema de este año: "Fai match coa saúde mental".

El alcalde, José Ramón Rioboo, encabezó la comitiva, que partió desde el Jardín Botánico tras la lectura de un manifiesto conjunto para reclamar una mayor concienciación, empatía y recursos asistenciales para las personas que conviven con este tipo de dolencias, así como para sus familias. 

Rioboo subrayó la importancia de “defender os dereitos das persoas” ante estas dolencias y de fomentar una “cultura da empatía”. El regidor reafirma el compromiso de Culleredo con el tejido asociativo sociosanitario, "promoviendo espacios de convivencia que ayuden a romper de forma definitiva el estigma social que todavía rodea a la salud mental".

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