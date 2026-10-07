La Asociación Pro Enfermos Mentales y Culleredo organizan una ‘andaina’ solidaria en O Burgo

Andaina por la Salud Mental de 2025 Cedida

Culleredo y la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM), conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental con una 'andaina' solidaria que recorrerá este viernes, día 9 de octubre, el paseo marítimo de O Burgo.

Esta actividad reivindicativa, que saldrá a las 11.00 del Xardín Botánico do Burgo, a donde regresará también a las 13.00 horas, está abierta a toda la ciudadanía y tiene como objetivo principal visibilizar la importancia del bienestar psicológico, este año con el eslogan ‘Fai match na Saúde Mental’.

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En el encuentro inicial se dará lectura a un manifiesto para reclamar una mayor concienciación, empatía y recursos asistenciales para las personas que conviven con este tipo de dolencias, así como para sus familias.

El Ayuntamiento de Culleredo, que asegura reafirmar así su compromiso con el tejido asociativo sociosanitario, promoviendo espacios de convivencia que ayuden a romper de forma definitiva el estigma social que todavía rodea a la salud mental, anima los vecinos a participar activamente, informarse y difundir este encuentro en O Burgo.