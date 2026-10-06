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Culleredo

Culleredo celebra el Día da Muller Rural el día 17 con música y una comida popular

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 17:54
Dia da muller rural de Culleredo (23)
Una edición anterior del Día da Muller Rural en Culleredo
PATRICIA G. FRAGA
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El parque de la Torre de Celas, en Culleredo, acogerá el sábado 17 de octubre la celebración del Día da Muller Rural, una jornada organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la asociación As Berenguelas y que rendirá homenaje al papel de las mujeres en el desarrollo y la vida del rural.

La concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, destaca que la celebración busca “poñer en valor o papel das mulleres que sosteñen o noso rural, moitas veces de xeito silencioso e sen o recoñecemento que merecen”. Figueroa animó a vecinas y vecinos a participar en una jornada que “une tradición, cultura e convivencia”.

El programa comenzará a las 13.00 horas con las actuaciones de Pan Sen Fron, Xilbatuxeiras, Os Larpeiros de Altamira y Cantares dos Pendellos. Más tarde la música continuará con una foliada libre abierta a la participación de todas las personas asistentes.

El recinto contará también con puestos de artesanía. La celebración se desarrollará en un espacio cubierto, por lo que podrá llevarse a cabo con normalidad independientemente de la meteorología.

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