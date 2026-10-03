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Culleredo

O BNG propón priorizar os alumnos do Centro de Formación Pablo Picasso para o novo servizo de limpeza de Culleredo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/10/2026 15:20
Centro de Formación Pablo Picasso de Culleredo
Centro de Formación Pablo Picasso de Culleredo
Cedida
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O BNG propón priorizar a persoas formadas no Centro  Pablo Picasso para as novas prazas do servizo de limpeza viaria de Culleredo. Con esta proposta, os nacionalistas buscan "valorar o esforzo formativo e converter a cualificación en oportunidade laboral real, especialmente para colectivos especialmente vulnerábeis e con dificultades de empregabilidade".

Según indican, no último pleno propuxeron ao equipo de goberno municipal que as cinco novas prazas de traballo incluídas no contrato de limpeza viaria —adxudicado á empresa Valoriza— sexan ofrecidas con carácter preferente ás persoas que completaron formación no Centro  Pablo Picasso. "A iniciativa ten como obxectivo facilitar o acceso ao emprego dunha poboación especialmente vulnerable, moitos deles de difícil empregabilidade e en risco de exclusión laboral", sinala o BNG.

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O voceiro seu municipal, Tono Chouciño, lembrou que o grupo nacionalista propuxo en reiteradas ocasións ofertar os contratos de limpeza a centros especiais de emprego, de xeito a promover a contratación de persoas vulnerábeis ou con discapacidades certificadas polos equipos de valoración oficiais. “Esta proposta é unha oportunidade para avanzar na inclusión laboral de colectivos que teñen máis dificultades para atopar traballo, e sería un exemplo de como a formación pode ser unha ponte cara ao emprego”, engadiu Chouciño.

A proposta foi formulada ao Goberno de José Ramón Rioboo, que se comprometeu a valorala. Para o BNG, esta posibilidade supón un avance na integración laboral de persoas que xa teñen unha cualificación básica obtida nun centro de formación municipal, e necesitan unha oportunidade para dar un paso adiante e acadar un emprego.

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