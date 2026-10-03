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Culleredo

Culleredo adjudica una decena actuaciones en infraestructuras por casi 3 millones

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/10/2026 15:56
Jardín botánico de Culleredo
Pseo Tierno Galván de Culleredo
Archivo El Ideal Gallego
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En el marco de las actuaciones destinadas a la modernización de los espacios públicos y de la red viaria, el Ayuntamiento de Culleredo adjudicará siete obras que supondrán una inversión de 2.134.540,63 euros.

A esas adjudicaciones se suma la creación de un itinerario seguro por Tarrío, Sésamo, Sueiro y Celas, con un importe de 397.000 euros, y reforma urbana de Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa, por 303.000 euros, adjudicadas esta misma semana.

El alcalde, José Ramón Rioboo, señala la importancia de llevar a cabo estas actuaciones encaminadas a mejorar el entorno urbano, la seguridad viaria y, en definitiva “a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, apuntó.

Entre las ya adjudicadas destaca la rehabilitación del pavimento en la rúa Santa Bárbara en el lugar de Laxe, dentro del POS+2025, con una inversión de 204.000 euros, una actuación destinada a mejorar el estado del firme y las condiciones de circulación de esta vía.

También la mejora de la rúa Condes de Andrade mediante la rehabilitación de firmes y pavimentos y mejora de los servicios municipales, con una inversión de 220.323 euros.

Además, se ha adjudicado también la rehabilitación del pavimento en la avenida da Corveira, la rúa Pablo Neruda y la rúa Antón Losada Diéguez, incluida en el POS+2024, con una inversión de 139.587,57 euros

El firme será rehabilitado en su totalidad y se renovará por completo la señalización horizontal y vertical. En el inicio de la avenida de la Corveira se modificará la isleta existente para ganar plazas de aparcamiento.

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Pendiente de adjudicar, probablemente la próxima semana, está la renovación de las plazas de Tierno Galván, con una inversión de 409.524,23 euros

El proyecto contempla la transformación del entorno urbano mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la nivelación de las plazas con los soportales para garantizar la accesibilidad

Además, se instalarán pérgolas de madera, se plantarán árboles, se incorporará nuevo mobiliario urbano, se renovará la iluminación con tecnología led y se mejorarán las redes de servicios.

Por otra parte, también se adjudicará la próxima semana la rehabilitación de pavimentos y el acondicionamiento de servicios municipales en las rúas Catas , Pedruco y Arcebispo Xelmírez, con una inversión de 240.453 euros. Los trabajos permitirán mejorar los pavimentos y acondicionar los servicios públicos de estas vías.

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En el mismo caso se encuentra la rehabilitación de firmes en diversos viales de Almeiras, concretamente en las calles Eladio de la Iglesia, Pelamios y Silva, con una inversión de 237.183 euros, para mejorar el estado de los firmes y la seguridad viaria.

Asimismo, se adjudicará la mejora de firmes en la avenida de Fonteculler, desde la glorieta de la Urbanización A Ría hasta la glorieta de la Policía Local, con un presupuesto de 683.469,83 euros

Esta actuación permitirá completar los trabajos iniciados recientemente en este ámbito y mejorar las condiciones del firme y la humanización de la avenida. Se trata de crear zonas verdes con mayor presencia de árboles, y de regenerar los itinerarios peatonales para incrementar la seguridad.

El alcalde, José Ramón Rioboo, asegura que todas estas actuaciones responden a demandas vecinales surgidas a raíz de las diferentes reuniones que ha mantenido por todas las parroquias. “Hoy adjudicamos varias actuaciones que tienen por objeto la mejora de los espacios públicos y de infraestructuras viarias y que fueron demandas por el tejido social del municipio”, apuntó.

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