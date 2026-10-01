Coruña British International School abre un nuevo capítulo en Culleredo

Dos jóvenes estudiantes condujeron el acto de inauguración en inglés Patricia G. Fraga

El centro educativo Coruña British International School comenzó ayer una nueva etapa en el municipio de Culleredo con la inauguración de sus nuevas instalaciones en Sésamo. Tras abrir en 2015 en la antigua escuela infantil Los Sauces (A Zapateira), ha dado un salto de calidad con un moderno recinto con todas las comodidades para el desarrollo intelectual de los más pequeños.

El nuevo campus de Coruña British International School tiene un gran atrio central y un edificio en forma de U, con una superficie total construida de 14.846 metros cuadrados que da cabida a alumnos desde los tres a los 18 años. “Un campus referente de vanguardia educativa en la ciudad y que, sumado al enriquecedor y desafiante plan de estudios británico que ofrecemos, abre un nuevo y emocionante capítulo en la historia de nuestro colegio”, apuntó el director del centro, Dominic Abbott, en el acto de ayer, en el que varios alumnos interpretaron piezas musicales.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, participó en la jornada, acompañado de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta, Judith Fernández Novoa. Rioboo calificó esta apertura como “un nuevo impulso para el municipio, que refuerza su capacidad de atracción de iniciativas educativas y de talento”.

Las instantáneas de la inauguración del Coruña British International Más información

El regidor puso en valor la ubicación estratégica de Culleredo, su centralidad, las conexiones con los municipios del área, los campus de la Universidad de A Coruña y las principales infraestructuras de comunicación. Además, el alcalde agradeció a los vecinos de Sésamo “la comprensión, paciencia e implicación durante el desarrollo del proyecto”, destacando la oportunidad que supone para “revitalizar la zona, ponerla en valor y generar nuevas perspectivas de futuro, con una posible revalorización del entorno”.

El colegio tiene ‘aulas flexibles’ y adaptadas a las necesidades de cada etapa, laboratorios, talleres y un área Steam que reúne ciencia, arte, música y tecnología. También dispone de un gimnasio y un polideportivo de 1.412 metros cuadrados.