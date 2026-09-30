El PP cullerdense pide a Rioboo que someta el futuro del complejo de A Garrocha al pleno municipal

García, a la izquierda, durante el último pleno CEDIDA

El PP de Culleredo exige al alcalde, José Ramón Rioboo, que pida la paralización del procedimiento de reversión de A Garrocha y Monte Costa y someta su futuro al pleno local. Los populares cuestionan que Rioboo anunciase en julio un complejo deportivo para A Garrocha “cuando seis meses antes había solicitado, mediante resolución de Alcaldía, poner fin a la cesión de uso de esos terrenos, vigente hasta 2042”.

Según el expediente consultado por los populares, la solicitud presentada en enero incluye ambas parcelas. “La Diputación mantiene abierto el procedimiento para valorar esa petición. Sin embargo, en julio Rioboo anunció públicamente un plan director para transformar A Garrocha en un complejo con campos de fútbol, pistas polideportivas, tatamis, rocódromo y otros espacios. ¿Cómo pretendía desarrollar ese proyecto mientras la Diputación tramitaba la petición de reversión que él mismo había presentado? En enero pidió poner fin a la cesión y en julio anunció nuevas instalaciones”, apunta Izaskun García.