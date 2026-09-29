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Culleredo

O Burgo acoge el día 3 la V Carrera por el Parkinson

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 16:34
O Burgo
Paseo de O Burgo
Archivo El Ideal Gallego
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El Paseo Marítimo do Burgo acogerá el próximo 18 de octubre la V Carrera y Andaina Solidaria por el Parkinson: 30 años en Movimiento, organizada por la Asociación Parkinson Galicia-Coruña. Una edición muy especial con la que la entidad celebra sus tres décadas de trabajo acompañando a las personas con párkinson y sus familias.

La jornada volverá a reunir a cientos de personas en torno al deporte, la solidaridad y la sensibilización sobre el párkinson. 

El programa incluye una carrera cronometrada de 10 kilómetros en las modalidades masculino y femenino, y una 'andaina' de 4 kilómetros, abierta a participantes de todas las edades. Las inscripciones pueden realizrase hasta el lunes 5 de octubre. Quienes no puedan participar también podrán colaborar mediante el Dorsal Cero, disponible en la misma página de inscripción.

Cartel de la Carrera de Parkinson Galicia
Cartel de la Carrera de Parkinson Galicia
Cedida

El 100% de la recaudación se destinará a los proyectos de atención integral y especializada que la asociación presta a personas con párkinson y parkinsonismos, así como a sus familias

El equipo interdisciplinar ofrece fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicología y neuropsicología, además de desarrollar acciones de información, formación y sensibilización sobre la enfermedad.

La investigadora Ana Rodríguez

Ana Rodríguez | “Hemos encontrado un fármaco que podría ralentizar el avance del párkinson”

Más información

La jornada busca visibilizar la realidad del párkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo por detrás del alzhéimer, pero la primera en desconocimiento, y que afecta a más de 13.000 personas en Galicia.

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