O Burgo acoge el día 3 la V Carrera por el Parkinson

Paseo de O Burgo Archivo El Ideal Gallego

El Paseo Marítimo do Burgo acogerá el próximo 18 de octubre la V Carrera y Andaina Solidaria por el Parkinson: 30 años en Movimiento, organizada por la Asociación Parkinson Galicia-Coruña. Una edición muy especial con la que la entidad celebra sus tres décadas de trabajo acompañando a las personas con párkinson y sus familias.

La jornada volverá a reunir a cientos de personas en torno al deporte, la solidaridad y la sensibilización sobre el párkinson.

El programa incluye una carrera cronometrada de 10 kilómetros en las modalidades masculino y femenino, y una 'andaina' de 4 kilómetros, abierta a participantes de todas las edades. Las inscripciones pueden realizrase hasta el lunes 5 de octubre. Quienes no puedan participar también podrán colaborar mediante el Dorsal Cero, disponible en la misma página de inscripción.

Cartel de la Carrera de Parkinson Galicia Cedida

El 100% de la recaudación se destinará a los proyectos de atención integral y especializada que la asociación presta a personas con párkinson y parkinsonismos, así como a sus familias.

El equipo interdisciplinar ofrece fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicología y neuropsicología, además de desarrollar acciones de información, formación y sensibilización sobre la enfermedad.

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La jornada busca visibilizar la realidad del párkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo por detrás del alzhéimer, pero la primera en desconocimiento, y que afecta a más de 13.000 personas en Galicia.