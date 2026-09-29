El alfaltado de la avenida de Vilaboa comenzará mañana y se realizará en horario nocturno

Obras en la avenida de Vilaboa Cedida

El Ayuntamiento de Culleredo acomete en horario nocturno el asfaltado de un nuevo tramo de la avenida de Vilaboa. Una actuación incluida en la reforma urbana en curso, que cuenta con una inversión de casi 800.000 euros (798.210).

Las obras de modernización de la avenida de Vilaboa dan un nuevo paso con la pavimentación de la calzada, que se realizará desde mañana en horario nocturno, para minimizar el impacto en la circulación de una de las arterias principales de Culleredo.

En concreto, los responsables municipales indicaron que está previsto que el asfaltado se lleve a cabo en las noches de mañana, miércoles 30 de septiembre, y del jueves, 1 de octubre. En ambos casos el horario previsto es de 22.30 a 06.30 de la mañana del día siguiente.

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Las obras de pavimentación se ejecutarán en un primer trecho de este tramo de la avenida de Vilaboa que abarca el proyecto, entre la AP-9 y la calle Luis Seoane, y se acometerán progresivamente en ambos carriles, por lo que el tráfico será regulado alternativamente.

La renovación de las aceras, servicios e iluminación ya es visible en esta zona de las obras.

La inversión total, sumando las fases anteriores de la avenida de Vilaboa, se aproxima los 3 millones de euros. El núcleo está siendo objeto de una profunda modernización que incluye otros proyectos como la mejora de la calle Domingo Serra.