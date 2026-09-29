Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

El alfaltado de la avenida de Vilaboa comenzará mañana y se realizará en horario nocturno

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 17:59
obras vilaboa sept 26
Obras en la avenida de Vilaboa 
Cedida
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Culleredo acomete en horario nocturno el asfaltado de un nuevo tramo de la avenida de Vilaboa. Una actuación incluida en la reforma urbana en curso, que cuenta con una inversión de casi 800.000 euros (798.210). 

Las obras de modernización de la avenida de Vilaboa dan un nuevo paso con la pavimentación de la calzada, que se realizará desde mañana  en horario nocturno, para minimizar el impacto en la circulación de una de las arterias principales de Culleredo.

En concreto, los responsables municipales indicaron que está previsto que el asfaltado se lleve a cabo en las noches de mañana, miércoles 30 de septiembre, y del jueves, 1 de octubre. En ambos casos el horario previsto es de 22.30 a 06.30 de la mañana del día siguiente.

Calle Domingo Sierra en Vilaboa

Culleredo invierte 303.000 euros para completar la reforma de la calle Domingo Sierra en Vilaboa

Más información

Las obras de pavimentación se ejecutarán en un primer trecho de este tramo de la avenida de Vilaboa que abarca el proyecto, entre la AP-9 y la calle Luis Seoane, y se acometerán progresivamente en ambos carriles, por lo que el tráfico será regulado alternativamente.

La renovación de las aceras, servicios e iluminación ya es visible en esta zona de las obras.

La inversión total, sumando las fases anteriores de la avenida de Vilaboa, se aproxima los 3 millones de euros. El núcleo está siendo objeto de una profunda modernización que incluye otros proyectos como la mejora de la calle Domingo Serra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Diego Calvo, durante su intervención en un acto el pasado 2 de junio

La Xunta defiende que se actúa para "reforzar" autobuses, pero admite que "no se puede dar solución al 100% de casos"
Europa Press
obras vilaboa sept 26

El alfaltado de la avenida de Vilaboa comenzará mañana y se realizará en horario nocturno
Redacción
Curros Enríquez, Murguía e outros académicos fundadores

A Real Academia Galega celebra o 120 aniversario do seu nacemento na Coruña coa volta próxima á súa sede
Óscar Ulla
Instalaciones del Parque de Bomberos de Arteixo en Morás

El nuevo Parque de Bomberos de Arteixo inicia su actividad con un cuadro de 18 efectivos
Redacción