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Culleredo

As Pedras Galladas se une desde el Trabe de Culleredo a la Limpeza Simultánea de Ríos de Galicia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 15:58
Fonte da Balsa, en Culleredo
Archivo El Ideal Gallego
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Adega organiza un año más, a través del Proxecto Ríos, la denominada Limpeza Simultánea de Ríos de Galicia, una iniciativa que lleva casi dos decenios movilizando voluntariado en toda la comunidad para retirar residuos y a la que en esta edición se une el Colectivo das Pedras Galladas, de Culleredo.

En 2025, gracias a la colaboración de más de ochenta entidades, se retiraron más de diez toneladas de basura de los ríos, con una participación de 1.322 voluntarios en 59 ayuntamientos de Galicia. "Unhas cifras que falan por si soas da dimensión do problema, pero tamén da forza do voluntariado organizado para facerlle fronte", indican desde As Pedras Galladas.

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Este colectivo lleva años vinculado al cuidado de los ríos cullerdenses y tiene en custodia un tramo del Valiñas a su paso por Ledoño, donde realiza "dúas inspeccións ao ano dentro do programa Proxecto Ríos para facer seguimento do estado do ecosistema fluvial" y, en esta ocasión, se une a la limpieza simultánea en el río Trabe, "como un xesto de apoio á necesidade de que as administracións públicas asuman a súa responsabilidade no coidado e na conservación dos nosos ríos, e de que a cidadanía tamén tome conciencia do valor do entorno natural que nos rodea e do impacto que os residuos teñen sobre el", indica, a través de una nota, el Colectivo das Pedras Galladas. 

La actividad se desarrollará el sábado sábado 3 de octubre a las 11.00, con salida desde el  Parque Infantil da Fonte da Balsa, en la calle Luis Seoane.

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As Pedras Galladas se une desde el Trabe de Culleredo a la Limpeza Simultánea de Ríos de Galicia
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