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Culleredo

O BNG de Culleredo denuncia o risco de accidentes na autovía AC-14 de entrada á Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/09/2026 10:24
Un tramo na AC-14 en Culleredo
Un tramo na AC-14 en Culleredo
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O Bloque Nacionalista de Culleredo alerta sobre a "grave situación de inseguridade viaria que se está a dar na autovía de entrada á cidade entre A Garrocha e os túneis do colexio Rías Altas, pola ausencia en varias zonas de malla de protección".

A día de hoxe, sinalan, a malla de protección perimetral atópase rota ou totalmente ausente en varios treitos da autovía, "cando é un elemento esencial de seguridade".

"A AC-14 soporta unha alta densidade de tráfico, ao ser un dos principais accesos á cidade da Coruña e ao seu aeroporto. A ausencia da barreira supón un risco directo, pola proximidade a masas forestais e de que diversa fauna salvaxe invada os carrís de circulación. Existe un grave risco de atropelos de animais e de manobras evasivas de emerxencia que deriven en accidentes de gran magnitude", lembra a agrupación cullerdense, que lidera Tono Chouciño.

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