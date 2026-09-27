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Culleredo

El PP visita Orro para abordar la preocupación de los vecinos por la futura terminal de mercancías

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/09/2026 20:24
Integrantes del PP, de visita en Orro
Integrantes del PP, de visita en Orro
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La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, se reunió con vecinos de Souto, en Orro, para abordar su preocupación por la terminal ferroviaria de mercancías que conectará con el Puerto Exterior.

En la visita participaron también los diputados nacionales Tristana Moraleja y Álvaro Pérez, Gonzalo Trenor, vicesecretario de Organización e Territorio del PP de la provincia de A Coruña, y la senadora Rosa Gallego, a quienes los residentes trasladaron sus principales quejas sobre el proyecto del Ministerio de Transportes y las cuestiones sobre las que consideran necesario obtener respuestas, como la proximidad de la infraestructura a las viviendas, el ruido que podría generar, su impacto ambiental, la posible ocupación de terrenos o las condiciones en las que funcionaría la futura terminal.

García explicó que el objetivo de la visita es “escuchar directamente a los vecinos afectados, conocer sobre el terreno lo que les preocupa y seguir trabajando para conseguir respuestas claras” sobre un proyecto que puede tener una incidencia importante en la zona.

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