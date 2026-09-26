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Culleredo

Culleredo invierte 303.000 euros para completar la reforma de la calle Domingo Sierra en Vilaboa

La segunda fase de la actuación, que renovará la calle, mejorará la seguridad y accesibilidad y sumará nuevas zonas verdes y arbolado

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/09/2026 12:02
Calle Domingo Sierra en Vilaboa
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Vilaboa continúa cambiando de imagen. El Ayuntamiento de Culleredo ha adjudicado por 303.030,88 euros la segunda fase de la reforma de la calle Domingo Sierra, una actuación que permitirá completar la renovación de una de las vías del centro de este núcleo de Culleredo.

La obra, cofinanciada por la Diputación de A Coruña, actuará sobre el tramo comprendido entre la calle Condes de Andrade y la glorieta de la fuente de Vilaboa, además de intervenir en parte de la calle Alejandro Pérez Lugín.

El proyecto contempla una renovación prácticamente integral del espacio urbano: nuevo asfaltado, aceras más accesibles, iluminación LED, mejoras de seguridad, mobiliario urbano y nuevas zonas verdes con árboles autóctonos.

La actuación prestará especial atención a los peatones. Los pasos de cebra dispondrán de iluminación específica para mejorar su visibilidad, mientras que se instalará nueva señalización y se renovará el alumbrado de la calle.

También se reforzarán los accesos a los garajes mediante la colocación de baldosa reforzada, además de renovar las aceras para facilitar la movilidad y mejorar la accesibilidad.

El proyecto incluye asimismo la instalación de nuevo mobiliario urbano y la creación de espacios verdes mediante la plantación de especies arbóreas autóctonas.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destaca que la intervención permitirá continuar con la transformación iniciada en la avenida principal.

“Daremos un paso máis na reforma urbana de Vilaboa, que empezamos pola avenida principal pero que tamén a estenderemos ás rúas da contorna”.

Rioboo recuerda además que Domingo Sierra tuvo que asumir durante las obras de la avenida principal el paso provisional de vehículos de mayor carga, una circunstancia que llevó al Ayuntamiento a programar posteriormente la renovación de la vía.

“As obras en Vilaboa están marcando un antes e un despois, hai que lembrar o aspecto que tiñan as rúas ata hai uns anos”, señala el alcalde.

El regidor destaca entre los principales cambios experimentados por el núcleo la mejora de la movilidad, la seguridad, los servicios y equipamientos y la imagen urbana.

La nueva actuación eleva a más de 700.000 euros la inversión total destinada a la calle Domingo Sierra entre sus dos fases de reforma.

La vía no solo da servicio a las viviendas de la zona, sino que conecta con varios equipamientos públicos, entre ellos la oficina municipal de servicios sociales, un centro social, un parque y el CEIP Sofía Casanova.

La reforma forma parte de un proyecto más amplio de regeneración urbana de Vilaboa. El Concello cifra en 4 millones de euros la inversión destinada hasta ahora a renovar la red viaria, plazas y otros espacios públicos del núcleo.

Mientras avanzan estos trabajos, el Ayuntamiento mantiene también en ejecución la reforma de la avenida principal entre la AP-9 y Luis Seoane y la renovación de la plaza de Sagrada Familia.

La segunda fase de Domingo Sierra supone así otro paso en la transformación del centro de Vilaboa, que el Ayuntamiento pretende extender progresivamente a las calles y espacios públicos del entorno.

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