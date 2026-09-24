Culleredo adjudica por un año y 1,5 millones el servicio de limpieza viaria

Un operario limpia la marquesina de Fonteculler CEDIDA

El Ayuntamiento de Culleredo ya cuenta con un nuevo servicio de limpieza viaria y urbana tras adjudicarlo a un coste cercano al millón y medio de euros anuales. “La prestación se configura con el objetivo de atender al 100% las necesidades de limpieza de Culleredo, garantizando los estándares de calidad ambiental y salubridad pública, buscando la máxima eficiencia organizativa y priorizando el uso de energías limpias”, explicó el alcalde, José Ramón Rioboo.

La adjudicación se realiza por un período de un año a la UTE conformada por Valoriza Servicios Medioambientales-Halkuss Corporation. Según fuentes municipales, se trata de un servicio que precede a una prestación que durará diez años, cuyos pliegos y condiciones se están estudiando actualmente por los técnicos municipales.

Estrategia integral

El contrato adjudicado abarca una estrategia integral de intervención que combina el barrido manual y mecánico, el baldeo de agua a presión, la retirada de hojas, el control de vegetación espontánea y la atención especial en feirones, fiestas y eventos públicos. Para optimizar los recursos y responder a las dinámicas específicas de cada área del municipio, la prestación del servicio se ha zonificado en cinco niveles diferenciados de intensidad, teniendo en cuenta factores como la concurrencia de viandantes o la existencia de zonas comerciales.

Asimismo, con el propósito de reducir al mínimo las emisiones contaminantes y el impacto acústico en las calles, el Concello exigió que la totalidad de los vehículos y la maquinaria pesada fuesen eléctricos o dispusiesen de la etiqueta ambiental ECO. Entre los medios materiales adscritos en exclusividad al municipio figuran tres barredoras mecánicas de gran capacidad, un camión baldeador con cisterna mínima de 7.000 litros, una máquina decapadora de aceras, tres equipos de hidrolavado a presión, furgones, sopladoras ergonómicas y desbrozadoras manuales.

Además, se incorpora como novedad una bicicleta eléctrica de tipo triciclo para realizar repasos ágiles y sostenibles en zonas peatonales o de difícil acceso. En cuanto al equipo humano, la plantilla estará constituida por al menos 19 profesionales.

Fuentes municipales añaden que el nuevo contrato va más allá del barrido habitual e integra actuaciones clave para la conservación del espacio público, tales como el esparcido manual y mecánico de sal en épocas de heladas, la eliminación de grafitis en fachadas y mobiliario, la retirada inmediata de vertidos incontrolados y la recogida de animales muertos en un plazo inferior a 24 horas.