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Culleredo

Izaskun García muestra al eurodiputado Adrián Vázquez su plan 'Culleredo Verde'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/09/2026 17:24
Momento de la visita de Adrián Vázquez a Culleredo
Momento de la visita de Adrián Vázquez a Culleredo
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La portavoz del Partido Popular de Culleredo, Izaskun García, presentó este miércoles al eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez su propuesta 'Culleredo Verde', "una red de corredores que permitiría conectar el monte Xalo y A Zapateira con los barrios y la ría de O Burgo", explicó.

La visita comenzó con un encuentro en la sede local del PP, donde García entregó al eurodiputado un informe detallado con proyectos y mejoras concretas para Culleredo que podrían acogerse a distintas líneas de financiación europea. El documento, apunta la agrupación política, forma parte del trabajo que el PP está realizando para "disponer, de cara al próximo mandato, de una hoja de ruta preparada y poder impulsar estas actuaciones desde el Gobierno municipal".

A continuación se realizó un recorrido por el paseo fluvial y el entorno del Rego de Trabe, a su paso por Vilaboa. Allí, la portavoz local explicó que la iniciativa pretende aprovechar el potencial natural, paisajístico y patrimonial del concello para mejorar la movilidad peatonal, recuperar espacios degradados y crear nuevas zonas de paseo y ocio. "Culleredo Verde no consiste simplemente en construir sendas. Se trata de conectar el municipio, recuperar espacios hoy desaprovechados y conseguir que el rural, las zonas urbanas y la ría formen parte de una misma visión de Culleredo", manifestó.

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