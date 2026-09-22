Culleredo licita la mejora viaria de Castro Laxe por 122.000 euros

La calle Nabas será una de las afectadas por la reforma CEDIDA

El Ayuntamiento de Culleredo da un paso más en la mejora viaria del núcleo de Castro Laxe, a escasa distancia de Vilaboa, con la licitación de las obras de renovación de cuatro vías que dan servicio a viviendas. Se trata de las calles O Tuto, Castro, Nabas y Cadaval. La licitación asciende a 123.000 euros. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, explica que el objetivo de las obras es renovar el pavimento que se fue deteriorando con el paso de los años a la vez que mejorar su imagen en los puntos de mayor uso peatonal.

El Ayuntamiento dispondrá nuevo firme en las calles y mejorará el drenaje mediante la limpieza de los bordes, la reapertura de cunetas y la instalación de nuevas tuberías. También dotará al núcleo de señalización horizontal y vertical.

Iglesia de Rutis

Esta actuación municipal en las calles O Tuto, Castro, Nabas y Cadaval se unirá a la regeneración de la calle Santa Bárbara, ya en fase de adjudicación tras haber sido licitada por una cuantía de 204.840,90 euros. En ese caso se incluye en la actuación un tratamiento especial, acorde con el carácter patrimonial de la iglesia de Rutis que alberga. Se ejecutará una plataforma en materiales nobles en la parte que linda con el templo. Será un espacio prioritario para el peatón, con una limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora y paso de peatones. Ese mismo tratamiento se mantendrá en las sendas peatonales en el inicio y final de la calle, donde la calzada será en asfalto ya. También se cuidarán los elementos comunes, con espacio para los contenedores y mobiliario urbano.

La obra también contempla la renovación de la iluminación actual, sustituyéndola por otra tipo LED. A su vez se homogeneizará la señalización y se dotará a la zona de red de drenaje de pluviales.