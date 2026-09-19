Culleredo activa la modernización integral de la calle Andrés Pan Vieiro de O Burgo

obras calle pan vieiro Cedida

El Ayuntamiento de Culleredo inició las obras para la modernización integral de la calle Andrés Pan Vieiro. Unas actuaciones que son visibles en el cruce de la vía con la avenida, en las inmediaciones del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo.

Los operarios empezaron con la demolición de las antiguas aceras en ambos márgenes, por lo que se ha habilitado un itinerario alternativo para caminar o acceder a los inmuebles de la calle, informa la institución municipal, que también explican que la intervención se realiza en virtud de un convenio con la Diputación de A Coruña.

El alcalde, José Ramón Rioboo, y el presidente provincial, Valentín González Formoso, acordaron la cofinanciación de la actuación, con una inversión de 439.905,92 euros, de los que la institución coruñesa aporta 250.000 euros, mientras que la cantidad restante saldrá de las arcas municipales de Culleredo.

Rioboo explica que con estas obras se incrementará la seguridad vial, se ampliará e iluminarán los pasos de peatones, elevando dos de ellos y se renovarán todos los pavimentos de las aceras y la calzada, que estarán adaptada a la normativa de accesibilidad vigente en España.

A Deputación dedicará 220.000 euros a mellorar o entorno do colexio e o pavillón de Tarrío, en Culleredo Más información

Los aparcamientos se cambiarán de orientación en el margen derecho, permitiendo estacionar marcha atrás en oblicuo. El ancho del carril se incrementará hasta los 3,5 metros. También se unificarán los accesos rodados a garajes.

La actuación aborda también los espacios comunes. El mobiliario urbano será renovado desde un punto de vista sostenible: para el nuevo se emplearán materiales procedentes de plásticos reciclados y redes de pesca de gestores de residuos marinos autorizados. Además, se efectuarán diversas plantaciones de árboles y zonas verdes en toda la vía.

En el entorno del Conservatorio de Música de Culleredo se creará un espacio especial, con pavimento de hormigón sobreelevado, alumbrado específico, arbolado y mobiliario urbano.

El alumbrado será renovado con tecnología led, se recolocarán los sumideros y se adecuará la red de pluviales conectando las bajantes de los edificios colindantes: “Será unha reforma integral da rúa tanto a nivel funcional como de imaxe”, resumió Rioboo.

La calle Andrés Pan Vieiro forma parte de la trama residencial principal de O Burgo, sirviendo de principal conexión entre la avenida de Acea de Ama y Ribados y funcionando como nexo para equipamientos como el conservatorio, el polideportivo, el campo de fútbol y el CEIP Isaac Díaz Pardo.