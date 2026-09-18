Tecsoled, de Culleredo, reedita una pieza de sus piezas icónicas en colaboración con Sargadelos

La lámpara, sobre la mesa, forma parte de una colección más amplia con distintas versiones CEDIDA

La empresa de iluminación Tecsoled (Culleredo) ha reeditado su colaboración con Sargadelos para una lámpara de cerámica de 29 centímetros de altura y 12 de diámetro que se inspira en la iglesia de San Xoán de Portomarín.

La pieza forma parte de una colección más amplia con diferentes versiones de mesa y techo. Durante el diseño de la luminaria, el equipo de Diseño de Producto de Tecsoled centró sus esfuerzos "en desarrollar una solución técnicamente viable que, al mismo tiempo, se integrase en la línea estética y decorativa características de Sargadelos", explica la firma.

El origen de la colección se encuentra en la iglesia de San Xoán de Portomarín, uno de los monumentos románicos más destacados del Camino de Santiago. El templo, construido entre los siglos XII y XIII, está ligado a la historia de Portomarín y a su patrimonio arquitectónico.