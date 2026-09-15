Culleredo urge "soluciones" ante la "invasión" de jabalíes en A Corveira, Vilaboa y O Burgo

Daños causados por los jabalíes en A Corveira Cedida

Los jabalíes invaden Culleredo. Así lo ven los responsables municipales, que vuelven a alzar la voz por lo que consideran la "incomprensible e irresponsable pasividad" de la Xunta ante la reiterada incursión de jabalíes en las zonas urbanas del municipio, tanto en Vilaboa y A Corveira como en O Burgo.

Así, tras los continuos avistamientos y destrozos registrados en áreas con una altísima densidad residencial el Gobierno de José Ramón Rioboo exige "soluciones técnicas inmediatas" a la administración que "ostenta la competencia exclusiva sobre la gestión de la fauna silvestre y el control cinegético: la Xunta".

Por ello, califica de inaceptable que la comunidad "eluda sus responsabilidades legales y pretenda trasladar a los concellos la presión de un problema que desborda el ámbito municipal" e insiste en que "la presencia habitual de estos animales de gran tamaño en parques públicos, jardines y calzadas hace mucho que ha dejado de ser un hecho anecdótico para convertirse en riesgo evidente para la seguridad” en casi toda Galicia. "No podemos a esperar a que ocurra una desgracia para que la Xunta se decida a actuar", añade Rioboo.

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Desde el Ayuntamiento de Culleredo denuncian que los jabalíes están transitando constantemente a escasos metros de centros educativos, parques y zonas residenciales consolidadas y cada día se observan daños en puntos como la plaza de la iglesia de Vilaboa o el parque de A Corveira, lo que se traduce además en molestias y "un trabajo de reposición sin fin para el servicio de jardinería".

Asimismo, advierten del riesgo viario existente en la comarca, pues la irrupción de estos animales se da en un entorno condicionado por infraestructuras de alta capacidad como la autopista AP-9, la línea del ferrocarril y múltiples carreteras interurbanas que soportan miles de desplazamientos diarios, y "un impacto contra ejemplares de gran tonelaje a velocidades de circulación vial entraña un riesgo extremo de accidente", añadió Rioboo.

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“La prioridad absoluta de cualquier gobierno debe ser la seguridad de las personas y la Xunta está mirando hacia otro lado con una frialdad inconcebible", afirma el alcalde de Culleredo.

En este sentido, el regidor ve imprescindible un plan de choque efectivo, con respaldo técnico, que incluya “medidas inmediatas” ante "una problemática que padece prácticamente toda la comunidad, no sólo Culleredo".

Así, se muestra dispuesto a cooperar con la Xunta para aplicar los protocolos que se consideren técnicamente adecuados, pero reclama que no se opte “por parches” o “maniobras de distracción” desde Santiago.

Según el alcalde, "dentro de las posibilidades de colaboración abiertas a los municipios, el Ayuntamiento de Culleredo tiene en marcha un plan de control en las zonas periurbanas, que eran las que se podían acoger a esta medida".