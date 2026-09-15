Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo urge "soluciones" ante la "invasión" de jabalíes en A Corveira, Vilaboa y O Burgo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/09/2026 18:42
Daños causados por los jabalíes en A Corveira
Daños causados por los jabalíes en A Corveira
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Los jabalíes invaden Culleredo. Así lo ven los responsables municipales, que vuelven a alzar la voz por lo que consideran la "incomprensible e irresponsable pasividad" de la Xunta ante la reiterada incursión de jabalíes en las zonas urbanas del municipio, tanto en Vilaboa y A Corveira como en O Burgo

Así, tras los continuos avistamientos y destrozos registrados en áreas con una altísima densidad residencial el Gobierno de José Ramón Rioboo exige "soluciones técnicas inmediatas" a la administración que "ostenta la competencia exclusiva sobre la gestión de la fauna silvestre y el control cinegético: la Xunta".

Por ello, califica de inaceptable que la comunidad "eluda sus responsabilidades legales y pretenda trasladar a los concellos la presión de un problema que desborda el ámbito municipal" e insiste en que "la presencia habitual de estos animales de gran tamaño en parques públicos, jardines y calzadas hace mucho que ha dejado de ser un hecho anecdótico para convertirse en riesgo evidente para la seguridad” en casi toda Galicia. "No podemos a esperar a que ocurra una desgracia para que la Xunta se decida a actuar", añade Rioboo.

Jabalíes en Santa Gema

Los jabalíes se cuelan en una urbanización de A Coruña

Más información

Desde el Ayuntamiento de Culleredo denuncian que los jabalíes están transitando constantemente a escasos metros de centros educativos, parques y zonas residenciales consolidadas y cada día se observan daños en puntos como la plaza de la iglesia de Vilaboa o el parque de A Corveira, lo que se traduce además en molestias y "un trabajo de reposición sin fin para el servicio de jardinería".

Asimismo, advierten del riesgo viario existente en la comarca, pues la irrupción de estos animales se da en un entorno condicionado por infraestructuras de alta capacidad como la autopista AP-9, la línea del ferrocarril y múltiples carreteras interurbanas que soportan miles de desplazamientos diarios, y "un impacto contra ejemplares de gran tonelaje a velocidades de circulación vial entraña un riesgo extremo de accidente", añadió Rioboo.

La Xunta declara la emergencia cinegética temporal por sexta vez en Galicia para controlar población jabalí

Más información

“La prioridad absoluta de cualquier gobierno debe ser la seguridad de las personas y la Xunta está mirando hacia otro lado con una frialdad inconcebible", afirma el alcalde de Culleredo. 

En este sentido, el regidor ve imprescindible un plan de choque efectivo, con respaldo técnico, que incluya “medidas inmediatas” ante "una problemática que padece prácticamente toda la comunidad, no sólo Culleredo".

Así, se muestra dispuesto a cooperar con la Xunta para aplicar los protocolos que se consideren técnicamente adecuados, pero reclama que no se opte “por parches” o “maniobras de distracción” desde Santiago.

Según el alcalde, "dentro de las posibilidades de colaboración abiertas a los municipios, el Ayuntamiento de Culleredo tiene en marcha un plan de control en las zonas periurbanas, que eran las que se podían acoger a esta medida".

Jabalí en el puente de A Pasaxe

Un jabalí sorprende a conductores al cruzar el puente de A Pasaxe

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Panorámica del embalse de Cecebre

Abegondo ratifica el acuerdo de 1,5 millones con la Xunta para la red de saneamiento de Orto y Crendes
Redacción
La Policía Nacional ha efectuado este sábado controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia

Italia prorroga otros 15 días, por segunda vez, los controles a viajes desde España
Agencias
Manifestantes encapuchados queman una bandera de EspaÃ±a durante una manifestaciÃ³n convocada por Ernai a favor de la independencia del PaÃ­s Vasco, en la Plaza MoyÃºa, a 20 de diciembre de 2025, en Bilbao, GuipÃºzcoa, PaÃ­s Vasco (EspaÃ±a). Ernai, las juventudes de Sortu, ha reunido a cientos de jÃ³venes bajo la pancarta âEkinez egina. Gazteok independentziaâ en una manifestaciÃ³n a favor de la independencia, la lucha feminista âantifascista y anticapitalistaâ y la juventud vasca.20 DICIEMBRE 2025;VIOLENCIA;INDEPENDENCIADavid de Haro / Europa Press20/12/2025

¿Cómo se puede perder la nacionalidad española?
Agencias
Daños causados por los jabalíes en A Corveira

Culleredo urge "soluciones" ante la "invasión" de jabalíes en A Corveira, Vilaboa y O Burgo
Lucía Tenreiro