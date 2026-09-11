El gimnasio de Acea de Ama completa la primera fase de su reforma integral

Diego Calvo, durante su visita a las instalaciones de Acea de Ama Moncho Fuentes

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para el Deporte, Roberto García, verificó este viernes la primera fase de las obras de reforma y mejora del complejo deportivo de Acea de Ama, de las que podrán disfrutar desde el próximo lunes las personas usuarias. Las distintas intervenciones realizadas supusieron una inversión de 2,15 millones de euros y permitieron modernizar diferentes espacios y equipamientos del complejo, con el objetivo de mejorar el confort, la seguridad y las posibilidades de uso de las instalaciones.

Entre las principales mejoras acometidas destaca la ampliación y remodelación de la sala de musculación y fitness, que incorpora nueva maquinaria deportiva de última generación conectada a un software que permite hacer seguimiento de las rutinas de entrenamiento de las personas usuarias. La sala cuenta también con un nuevo circuito de entrenamiento, mientras que las salas de actividades fueron reformadas y dotadas de nuevo material y equipamiento deportivo. Además, se reforzará el personal de la sala fitness para facilitar asesoramiento sobre el uso de la nueva maquinaria y se ampliará la oferta de actividades dirigidas.

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Las obras incluyeron también la mejora de los accesos y de la accesibilidad, con la creación de una nueva rampa, el traslado del acceso principal a la planta baja y una nueva recepción con área de atención al público y control de accesos. Se renovó igualmente la señaléctica y se instalaron nuevas pantallas de información y un sistema de megafonía.

La primera fase se completó con actuaciones para mejorar el funcionamiento, el confort y la eficiencia de las instalaciones, como la modernización de la instalación eléctrica y la sustitución de las luminarias por tecnología LED, la renovación de la sala de calderas y de los equipos de climatización, la actualización de los sistemas de protección contra incendios y la reparación de las cubiertas.

Con estas actuaciones, la Xunta avanza en la modernización de un complejo que cuenta con aproximadamente 9.500 personas usuarias, adaptándolo a las nuevas formas de practicar deporte y actividad física y ampliando las posibilidades de uso de sus instalaciones. El objetivo es seguir mejorando la oferta deportiva, el confort y la eficiencia del complejo y consolidar Acea de Ama la como uno de los grandes referentes deportivos del área de A Coruña.

El proyecto global está ejecutándose por fases para garantizar que el complejo pueda continuar prestando servicio a la ciudadanía durante el desarrollo de las obras. Así, tras completar esta primera fase, centrada principalmente en los espacios interiores, equipamientos e instalaciones generales, la Xunta prevé acometer una segunda actuación una vez obtenidas las correspondientes licencias administrativas.

Segunda fase para el verano

Esta segunda fase, con una inversión estimada de alrededor de 2 millones de euros, permitirá completar la transformación del complejo con la renovación integral de las fachadas y de los vestuarios, la mejora de las zonas exteriores y la reordenación del área de calistenia, así como la remodelación de las pistas de pádel y tenis. También se intervendrá en el parque exterior y en las instalaciones del sótano, ampliando la superficie deportiva, y si introducirán mejoras en la producción y distribución de agua caliente y en el tratamiento y funcionamiento de las piscinas. La previsión es que estos trabajos estén rematados durante el verano de 2027.

La Xunta, a través de la Fundación Deporte Gallego, mantiene la supervisión del complejo y continúa invirtiendo en la conservación y mejora de su zona exterior. La Fundación gestiona directamente el parque natural y deportivo y cuenta con un contrato específico para su control, limpieza, mantenimiento y jardinería, con un presupuesto de más de 815.000 euros anuales.

En los últimos años también se realizaron actuaciones de adquisición y reparación de equipamiento, mantenimiento de las zonas verdes y boscosas y refuerzo de la seguridad y vigilancia del recinto.