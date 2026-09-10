La renovación de la pista deportiva de la plaza Europa de O Burgo costará casi medio millón de euros

Recreación de la pista de la plaza Europa CEDIDA

La renovación de la pista deportiva de la plaza Europa de O Burgo supondrá un coste de casi medio millón de euros. El Ayuntamiento de Culleredo anunció la licitación de las obras de mejora de uno de los puntos neurálgicos del municipio que también incluye la renovación del pavimento de todo el recinto recreativo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, asegura ser consciente de las necesidades que presenta la plaza como uno de los espacios más concurridos de O Burgo y por eso apuesta “por un proxecto que mellore notablemente as súas prestacións”. Además, destaca que la intervención “promoverá tanto a práctica deportiva como o uso cotiá como punto de encontro e ocio da veciñanza de todas as idades”.

En cuanto a las pistas, el proyecto consistirá en la disposición de un nuevo firme, pensado específicamente para la práctica deportiva. Se trata de un pavimento a base de resinas acrílicas, especialmente diseñado para el deporte a nivel amateur de alta calidad

Prestaciones para los usuarios

Entre las ventajas de este firme se encuentra que es fácil de reparar y de conservar. El Ayuntamiento aumentará así las prestaciones para los usuarios, reduciendo los daños por posibles caídas.

El cierre del espacio deportivo será otro de los puntos de la actuación. También se realizará marcaje de las líneas deportivas, con una pintura acrílica mate, y se instalará nuevo equipamiento como porterías y canastas.

Además de las prestaciones, las pistas cambiarán completamente de imagen. Siguiendo la línea unificada que está determinando el gobierno local para todas las instalaciones de esta clase en el municipio, el firme será azul, tendrán marcado el escudo del Concello, y cartel identificativo.

Intervención

En cuanto al pavimento del conjunto general de la plaza de Europa, el Gobierno local lo renovará a base de revestimiento de resinas y con un acabado pintado de acuerdo con la estética del entorno. La intervención abarcará todos los caminos y zonas peatonales del espacio, incluyendo los accesos, el entorno del parque infantil y las superficies más amplias.

El Concello impulsará un pavimento de tipo continuo para garantizar la movilidad para todos los vecinos.

Rioboo apunta que las obras propiciarán una “transformación sen igual” en la imagen y prestaciones del recinto. “A modernización de espazos públicos está sendo unha prioridade nas contratacións do Concello”, resalta, dado que “son clave para a calidade de vida”.