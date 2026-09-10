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Culleredo

Cullerock se aplaza 'sine die' por motivos técnicos

La celebración del festival O Burgo Fest se mantiene inalterable

Fran Moar
Fran Moar
10/09/2026 20:17
Obús en concierto
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El Ayuntamiento de Culleredo anuncia que su primer festival de música rock, Cullerock, se aplaza por motivos técnicos. En su momento hará pública la nueva fecha para un certamen que estaba previsto para el viernes, día 18. El cartel lo encabezaba la mítica banda Obús y lo completaban los grupos locales Solrain y Máxica.

El festival estaba previsto que se sumase a la programación cultural que el Gobierno local, presidido por José Ramón Rioboo, desarrolla a lo largo del año, con propuestas dirigidas a todos los públicos y a todas las edades. Así, mañana, día 12, se celebrará el O Burgo Fest, cita de música urbana, electrónica y reggaeton, que contará con nombres como Lg1do Dj Noex, Nyan Boe, Mark Adams, Cotelo y Ariax.

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