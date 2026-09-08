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Culleredo

La churrascada de Culleredo bate récords y despacha una tonelada de carne a los pies del aeropuerto

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/09/2026 20:50
Imagen de la comisión de fiestas de Culleredo
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Hay quien se pasa los lunes al sol y quien se los hace al calor de una buena brasa. Miles de esos que disfrutan de las cosas buenas del verano se acercaron a media tarde a las fiestas de Culleredo para uno de los festejos más concurridos del área: el triplete churrascada popular-verbena y sorteo de sachos. Toda una oda a lo enxebre que hizo volar exactamente una tonelada de carne. Récord para la comisión, cada vez más numerosa.

Eso de que “en Culleredo cómese ata o jueso” que reza la camiseta de los organizadores fue más cierto que nunca. A los pies de Alvedro la escena era inigualable. Igual que la calidad de un churrasco generoso y contundente. La espera llegó a la media hora.

Decenas de personas hacen cola en el churrasco de Culleredo
Decenas de personas hacen cola en el churrasco de Culleredo
JOAQUÍN ABAD

La orquesta New York echó el resto y extendió la fiesta hasta muy entrada la madrugada, con el sorteo de sachos como clímax entre sus dos pases. Para entonces, el campo da fiesta de Tarrío ya se había quedado pequeño.

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