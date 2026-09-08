Culleredo espera a miles de aficionados de la música urbana y electrónica en O Burgo Fest

Presentación del Burgo Fest Cedida

Culleredo ultima la organización de O Burgo Fest, que este sábado 12 de septiembre convertirá la explanada de O Burgo en la capital gallega de la música electrónica y urbana, indicaron el alcalde, José Ramón Rioboo; la teniente de alcalde y la edil de Deportes, Educación y Participación Cidadá, Cristina Pardo, quienes dieron a conocer los detalles del evento acompañados por el DJ organizador, Nyan Boe.

El regidor destacó la capacidad de convocatoria de un encuentro que espera atraer a miles de aficionados: “O Burgo Fest xa é unha cita marcada no calendario de moita xente nova de toda a comarca da Coruña, e demostra que Culleredo pode acoller grandes eventos musicais con todas as garantías”, señaló Rioboo.

Por su parte, Pardo puso el acento en el público al que se dirige la cita, pues "este é un festival pensado sobre todo para a xente nova, cun cartel actual e cun formato gratuíto que permite que ninguén quede fóra, que todos e todas poidan vir a gozar dun cartel de primeira categoría”, apuntó la responsable de Participación Cidadá.

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Nyan Boe, DJ y organizador de O Burgo Fest, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Culleredo, sin la que, subrayó, no sería posible sostener y hacer crecer una cita de estas características, que contará con un cabeza de cartel del más alto nivel: Saúl Rodríguez Maroñas, LG1DO.

El artista, una de las voces más reconocibles del urbano gallego con temas como 'Non me culpes' o 'Vouche enseñar a amar', es todo un fenómeno viral a sus 18 años y supera ya los 200.000 oyentes mensuales en Spotify.

La DJ riojana Noex será otra de las grandes actuaciones de una cita pensada para poner a bailar O Burgo. Una despedida del verano que completan Borja Solla, Nyan Boe, Mark Adams, Cotelo y Ariax.