Interceptado en Culleredo un conductor sin carné, sin seguro y sin ITV que también dio positivo en alcohol

Operativo de la Policía Local de Culleredo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Agentes de la Policía Local de Culleredo interceptaron en la noche de este viernes, 4 de septiembre, a un conductor de 24 años de edad, vecino del municipio limítrofe de Cambre, que circulaba por el núcleo de O Burgo acumulando múltiples infracciones graves y un delito contra la seguridad vial: tenía el permiso de conducir retirado, carecía de seguro obligatorio, no había pasado la ITV y dio positivo en el test de alcoholemia.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.50 horas en la zona de la urbanización A Cros, en el marco las labores ordinarias de control de tráfico. La patrulla procedió a la identificación del conductor y a la verificación de la documentación del automóvil, constatando que el turismo circulaba sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor y careciendo de la póliza del seguro obligatorio. Además, la consulta en las bases de datos confirmó que sobre el joven pesaba la retirada del permiso de conducir.

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Durante la intervención, los agentes procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,37 mg/l en aire espirado, superando el límite máximo permitido por la normativa de tráfico.

Debido a la pérdida de vigencia del carné de conducir, de acuerdo con el Código Penal, las fuerzas de seguridad instruyeron las diligencias correspondientes y el identificado ha sido citado para someterse a un juicio rápido esta misma semana.