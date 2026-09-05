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Culleredo

Interceptado en Culleredo un conductor sin carné, sin seguro y sin ITV que también dio positivo en alcohol

El infractor, un joven de 24 años vecino de Cambre, fue localizado durante un control rutinario en la urbanización A Cros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/09/2026 11:46
Operativo de la Policía Local de Culleredo
Operativo de la Policía Local de Culleredo
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Agentes de la Policía Local de Culleredo interceptaron en la noche de este viernes, 4 de septiembre, a un conductor de 24 años de edad, vecino del municipio limítrofe de Cambre, que circulaba por el núcleo de O Burgo acumulando múltiples infracciones graves y un delito contra la seguridad vial: tenía el permiso de conducir retirado, carecía de seguro obligatorio, no había pasado la ITV y dio positivo en el test de alcoholemia.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.50 horas en la zona de la urbanización A Cros, en el marco las labores ordinarias de control de tráfico. La patrulla procedió a la identificación del conductor y a la verificación de la documentación del automóvil, constatando que el turismo circulaba sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor y careciendo de la póliza del seguro obligatorio. Además, la consulta en las bases de datos confirmó que sobre el joven pesaba la retirada del permiso de conducir.

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Durante la intervención, los agentes procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,37 mg/l en aire espirado, superando el límite máximo permitido por la normativa de tráfico.

Debido a la pérdida de vigencia del carné de conducir, de acuerdo con el Código Penal, las fuerzas de seguridad instruyeron las diligencias correspondientes y el identificado ha sido citado para someterse a un juicio rápido esta misma semana.

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