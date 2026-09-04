Obús mantendrá en pie el Cullerock

Obús en concierto OBÚS WEB OFICIAL

El viernes, día 18, se celebra la primera edición de Cullerock y quién mejor para mantener en pie este festival que la mítica banda de heavy metal Obús. Según anunciaron fuentes municipales, esta cita se suma a su calendario cultural y tendrá lugar en el recinto multiusos de O Burgo, a partir de las 21.00 horas. La entrada es totalmente gratuita.

Formada en Madrid, en la década de los ochenta, es una de los grupos más importantes del panorama español gracias a himnos como 'Va a estallar el obús' o 'Vamos muy bien', entre otros. Junto a Fortu Sánchez y compañía actuarán las formaciones locales Solrain y Máxica.

"Unha gran noite para os afeccionados ao rock"

"Culleredo vai vivir unha gran noite para os afeccionados ao rock, con un cartel encabezado por unha das grandes bandas da escena nacional como é a emblemática Obús e completado por grandes grupos da nosa contorna como son Solrain e Máxica", indicó el alcalde, José Ramón Rioboo.

El festival se suma así a la programación cultural que el Ayuntamiento desarrolla a lo largo del año, con propuestas dirigidas a todos los públicos y a todas las edades. Así, el sábado, 12, tendrá lugare el O Burgo Fest, festival de música urbana, electrónica y reggaeton que contará con nombres como Lg1do, DJ Noex, Borja Solla, Nyan Boe, Mark Adams, Cotelo y Ariax.