El PP afirma que se mantendrá la glorieta de la vía AC-523 como exigen los vecinos de Ledoño

Imagen de la visita del PP a la conselleira de Vivenda CEDIDA

El grupo municipal del Partido Popular de Culleredo asegura que la Xunta respetará y mantendrá, como reclaman los vecinos del núcleo de Ledoño, una pequeña glorieta ubicada en la vía autonómica AC-523. Carretera que enlaza la autovía A-6 con el vecino municipio de Cerceda. El anuncio lo realizó la portavoz, Izaskun García, tras entrevistarse con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y analizar las actuaciones pendientes tanto en este vial como en la AC-400.

Así, en Ledoño, no se retirará la mencionada glorieta, que facilita el acceso hacia el lugar de Rumbo. Incluso se ampliará para reforzar la seguridad y reducir la velocidad del tráfico. Asimismo, se instalará iluminación en las tres rotondas existentes. También, según fuentes populares, la conselleira confirmó que se está contrató la redacción del proyecto de la senda peatonal de la AC-400, en Celas, y que la actuación pasa a ser una prioridad dentro del Plan de Sendas de Galicia 2024-2027.

"Comenzamos el curso político como queremos continuarlo: escuchando a los vecinos, trabajando con las administraciones y buscando soluciones concretas. Hoy Celas y Ledoño están un poco más cerca de contar con unas carreteras seguras. Es una buena noticia, pero nuestro trabajo no termina con el anuncio: seguiremos pendientes de cada paso hasta ver las actuaciones ejecutadas".