Una hostelera de Orro recibe amenazas de muerte al pedir el pago de un banquete: “Me dijo que me iba a quemar viva”

Los gestores del restaurante muestran la denuncia QUINTANA

"Se bajó del coche muy alterado y me dijo que me iba a quemar viva, que me iba a destrozar el local y que lo iba a quemar", se lamenta Carol Sao cuando comenta como un cliente la amenazó de muerte cuando reclamaba el pago de un banquete celebrado en su establecimiento de la parroquia cullerdense de Orro. El incidente tuvo lugar el pasado sábado, 29 de septiembre, en el restaurante Tropicaña by Sombreiro.

El festejo se centraba en el cumpleaños de una niña de cinco años. Al menos participaron en él unas ochenta personas que degustaron marisco, carne a la brasa, tartas, aperitivos y bebidas alcohólicas. La velada transcurrió con normalidad hasta que llegó la hora de cerrar y de hacer frente a la cuenta: 7.000 euros.

Vista del restaurante Tropicaña de Orro QUINTANA

Una mujer había sido la persona que hizo el encargo y también ella fue la que les dijo que no tenía dinero. La justificación era que había discutido con su marido y que realizaría una transferencia bancaria. Tras abandonar el restaurante Carol y su marido, Leonardo Días, decidieron seguirla hasta su domicilio para insistir en la reclamación del pago de la factura. Fue precisamente en el exterior del establecimiento, mientras accedían al vehículo, cuando tuvo lugar el episodio de las amenazas.

Aunque parece ser que la organizadora del evento ha intentado conseguir una rebaja, Carol considera que se trata de una estafa premeditada. Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.