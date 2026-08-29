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Culleredo

Liberan a un conductor atrapado en su coche tras un accidente en Culleredo

Redacción El Ideal Gallego
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29/08/2026 16:00
Emergencias 112
Emergencias 112
Archivo El Ideal Gallego
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Un conductor tuvo que ser excarcelado por los servicios de emergencias en la madrugada de este sábado 29 de agosto, tras volcar con su vehículo en Culleredo, informó el 112 Galicia

Un particular alertó al teléfono de atención a las emergencias a las 03.15 horas y comunicó que se había producido un accidente de tráfico en la carretera DP-3109 y que quien conducía no era capaz de salir, por lo que desde la central se movilizaron medios de la comarca de A Coruña. 

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Los bomberos confirmaron que en el operativo resultó necesario emplear material de excarcelación para liberar al conductor del interior del vehículo, para después trasladarlo en una camilla espinal.

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