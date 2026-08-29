Liberan a un conductor atrapado en su coche tras un accidente en Culleredo

Emergencias 112 Archivo El Ideal Gallego

Un conductor tuvo que ser excarcelado por los servicios de emergencias en la madrugada de este sábado 29 de agosto, tras volcar con su vehículo en Culleredo, informó el 112 Galicia.

Un particular alertó al teléfono de atención a las emergencias a las 03.15 horas y comunicó que se había producido un accidente de tráfico en la carretera DP-3109 y que quien conducía no era capaz de salir, por lo que desde la central se movilizaron medios de la comarca de A Coruña.

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Los bomberos confirmaron que en el operativo resultó necesario emplear material de excarcelación para liberar al conductor del interior del vehículo, para después trasladarlo en una camilla espinal.