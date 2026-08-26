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Culleredo

KDMK inicia una nueva etapa con Ángel Plaza al frente del grupo 

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26/08/2026 10:04
Angel Plaza, Consejero Ejecutivo del Grupo KDMK
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El Grupo KDMK, integrado por Kidea, Kimak y Citanias, inicia una nueva etapa con la incorporación de Ángel Plaza como Consejero Ejecutivo al frente de la gestión del grupo. 

El nombramiento se produce tras siete años en los que César Alberte ha desempeñado las funciones ejecutivas al frente de KDMK, liderando una etapa de transformación y crecimiento de las tres compañías. Alberte deja sus responsabilidades ejecutivas y continuará vinculado al grupo como miembro del Consejo de Administración, desde donde seguirá contribuyendo a su desarrollo. 

Ángel Plaza cuenta con una amplia trayectoria en los sectores de la industria, construcción y energía, a como con experiencia en la de gestión de negocios y equipos internacionales. Su incorporación permitirá dar continuidad al proyecto de KDMK y reforzar su estrategia crecimiento y rentabilidad.

Con este cambio el Grupo KDMK mantiene su apuesta por el crecimiento, el servicio a sus clientes y la generación de valor, dando continuidad al proyecto de Kider, Kimac y Citanias. 

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