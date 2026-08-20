Boedo celebra este sábado la XX edición de su Gran Cigalada con 1.100 kilos de marisco

Cigalada de Boedo Patricia G. Fraga

El núcleo de Boedo, en la parroquia de Veiga, se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del verano en la comarca, con la celebración de la tradicional Gran Cigalada de Boedo, que este año alcanza su XX edición, y cuenta con la colaboración del Concello de Culleredo.

El arranque tendrá lugar el sábado 22 de agosto, a partir de las 19:00 horas, con la degustación de más de 1.100 kilos de cigalas, que se servirán acompañadas de pan y vino. El precio será de 17 euros por ración. La cita gastronómica, que cada año congrega a un numeroso público, dará paso a la verbena, amenizada por la Orquestra Unión y Fuerza y el Grupo Ritmo y Dj Teo.

El programa festivo continuará el domingo 23, jornada dedicada a San Roque. A las 13:00 horas se celebrará una misa solemne en el Centro Social, tras la que tendrá lugar el tradicional sorteo do porco. La música será protagonista en la sesión vermú y en la verbena nocturna, con la actuación de la Galaxia

Las fiestas concluirán el lunes 24 de agosto, dedicado a San Antón, con la sesión vermú a cargo de La Bamba. Durante la tarde se organizarán juegos infantiles y juegos de mesa para los más mayores, mientras que a la noche se pondrá el broche final con las actuaciones de La Bamba y la orquesta Salsarena.