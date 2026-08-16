Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Viralizan el vídeo de una agresión a una menor en mayo en O Burgo

El caso está en manos de la Fiscalía

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/08/2026 18:59
Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño
Coche patrulla de la Guardia Civil
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El vídeo de una agresión a una menor en O Burgo el pasado 24 de mayo se ha viralizado en las redes sociales, donde también se ha difundido el nombre y la foto de la agresora. El caso de 'bullying' tuvo lugar en el exterior de un local de hostelería de la calle Anxo Senra y ha generado una importante alarma social. 

Según la Guardia Civil, que identificó a las personas implicadas –incluidos testigos– en el propio lugar de los hechos junto a la Policía Local de Culleredo, el caso está judicializado, en manos de la Fiscalía de Menores.

En la grabación, una joven acosa a otra profiriendo insultos y acaba por agarrarla del pelo para que se arrodille ante ella, mientras la víctima le pide “por favor” que pare. Una vez en el suelo, la agresora le propina varios golpes en la cabeza e incluso un rodillazo en la cara. Mientras esto ocurre, varios testigos gritan para que la joven violenta pare, aunque nadie interviene para separarla de su objetivo. 

El suceso ha abierto un encarnizado debate en las redes sobre la necesidad de vigilar y prevenir las conductas violentas en niños y adolescentes, el acceso a contenidos agresivos en internet y los límites en el ámbito familiar. El Ayuntamiento de Culleredo pide especial cautela al hablar de este episodio, ya que implica a menores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bomberos forestales y unidades aéreas trabajan en la extinción de un incendio en Lugo

Un incendio en un autobús con pasajeros se propaga al monte en San Cristovo de Cea y obliga a cortar la AG-53
EP
Las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas para refrescarse

La alerta roja por calor se mantiene el lunes en 35 municipios de Galicia
EP
Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño

Viralizan el vídeo de una agresión a una menor en mayo en O Burgo
Redacción
Tranquilidad en la frontera de Melilla

Las fronteras con Ceuta y Melilla recuperan la normalidad tras el blindaje de Marruecos
EFE