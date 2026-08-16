Viralizan el vídeo de una agresión a una menor en mayo en O Burgo

Coche patrulla de la Guardia Civil Cedida

El vídeo de una agresión a una menor en O Burgo el pasado 24 de mayo se ha viralizado en las redes sociales, donde también se ha difundido el nombre y la foto de la agresora. El caso de 'bullying' tuvo lugar en el exterior de un local de hostelería de la calle Anxo Senra y ha generado una importante alarma social.

Según la Guardia Civil, que identificó a las personas implicadas –incluidos testigos– en el propio lugar de los hechos junto a la Policía Local de Culleredo, el caso está judicializado, en manos de la Fiscalía de Menores.

En la grabación, una joven acosa a otra profiriendo insultos y acaba por agarrarla del pelo para que se arrodille ante ella, mientras la víctima le pide “por favor” que pare. Una vez en el suelo, la agresora le propina varios golpes en la cabeza e incluso un rodillazo en la cara. Mientras esto ocurre, varios testigos gritan para que la joven violenta pare, aunque nadie interviene para separarla de su objetivo.

El suceso ha abierto un encarnizado debate en las redes sobre la necesidad de vigilar y prevenir las conductas violentas en niños y adolescentes, el acceso a contenidos agresivos en internet y los límites en el ámbito familiar. El Ayuntamiento de Culleredo pide especial cautela al hablar de este episodio, ya que implica a menores.