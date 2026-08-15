Rioboo acusa de “demagogia” al PP local: “Piden mejoras en Fonteculler y no las apoyan”

José Ramón Rioboo QUINTANA

El Gobierno municipal de Culleredo considera que la licitación de la transformación integral de la avenida de Fonteculler “deja al descubierto la contradicción del Partido Popular” y demuestra que sus críticas sobre la falta de inversiones en esta zona “responden más a una estrategia política que a la realidad de la gestión municipal”.

“Durante meses reclamaron actuaciones en Fonteculler, atacando con dureza al Gobierno local. Pero cuando llegó a pleno la actuación prevista en la avenida de Fonteculler, una inversión de 826.998,49 euros, el Partido Popular fue el único grupo que no la apoyó”, denuncia el alcalde, José Ramón Rioboo, que considera la actitud de Izaskun García “una demagogia burda”.

“Uno puede discrepar del gobierno, fiscalizar y criticar, porque es legítimo. Pero lo que no es serio es pedir inversiones delante de los vecinos y tratar de bloquearlas cuando llegan al pleno. Eso no es fiscalización, es pura demagogia”, subraya Rioboo.

El Ayuntamiento recuerda que la obra de la avenida de Fonteculler permitirá renovar aceras e incrementar la accesibilidad en la zona, además de dotarla de nueva iluminación, arbolado y mobiliario urbano. Y no será, dice, una acción “aislada” en Fonteculler, ya que también planean renovar por completo la plaza Castelao y modernizar As Brañas con el adecentamiento del parque infantil y la creación de una pista deportiva, “dentro de una planificación global para continuar mejorando este barrio de Culleredo”, apunta.