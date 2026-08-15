Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Rioboo acusa de “demagogia” al PP local: “Piden mejoras en Fonteculler y no las apoyan”

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/08/2026 19:50
José Ramón Rioboo
José Ramón Rioboo
QUINTANA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno municipal de Culleredo considera que la licitación de la transformación integral de la avenida de Fonteculler “deja al descubierto la contradicción del Partido Popular” y demuestra que sus críticas sobre la falta de inversiones en esta zona “responden más a una estrategia política que a la realidad de la gestión municipal”. 

“Durante meses reclamaron actuaciones en Fonteculler, atacando con dureza al Gobierno local. Pero cuando llegó a pleno la actuación prevista en la avenida de Fonteculler, una inversión de 826.998,49 euros, el Partido Popular fue el único grupo que no la apoyó”, denuncia el alcalde, José Ramón Rioboo, que considera la actitud de Izaskun García “una demagogia burda”. 

“Uno puede discrepar del gobierno, fiscalizar y criticar, porque es legítimo. Pero lo que no es serio es pedir inversiones delante de los vecinos y tratar de bloquearlas cuando llegan al pleno. Eso no es fiscalización, es pura demagogia”, subraya Rioboo. 

El Ayuntamiento recuerda que la obra de la avenida de Fonteculler permitirá renovar aceras e incrementar la accesibilidad en la zona, además de dotarla de nueva iluminación, arbolado y mobiliario urbano. Y no será, dice, una acción “aislada” en Fonteculler, ya que también planean renovar por completo la plaza Castelao y modernizar As Brañas con el adecentamiento del parque infantil y la creación de una pista deportiva, “dentro de una planificación global para continuar mejorando este barrio de Culleredo”, apunta.

Rioboo y Formoso, durante un acto

Culleredo invertirá más de 820.000 euros en regenerar la avenida de Fonteculler

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

José Ramón Rioboo

Rioboo acusa de “demagogia” al PP local: “Piden mejoras en Fonteculler y no las apoyan”
Redacción
Cielo encapotado en Barcelona

Una dana deja tormentas, granizo y viento fuerte en toda la Península y Baleares
EFE
El ideal gallego

Alerta roja por calor en 70 municipios de Galicia
EFE
El ideal gallego

Hinchables, fresas y paella gratis e la Festa da Fresa de Eirís
Noela Rey Méndez