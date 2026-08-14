Vaca Films llevará el rodaje de 'Clanes' a Oleiros y Cambre tras pasar tres días en el IES A Laboral

Vehículos de la productora, en A Laboral PATRICIA G. FRAGA

La productora coruñesa Vaca Films trasladará el rodaje de la tercera y última temporada de la serie 'Clanes' a Oleiros y Cambre en los próximos días tras pasar tres jornadas esta misma semana en el IES A Laboral, en Culleredo. Así lo confirman vecinos de estos municipios.

Las escenas fueron rodadas en un aula del centro educativo cullerdense, por lo que los curiosos poco o nada pudieron ver de la grabación, aunque sí notaron el importante despliegue de tráilers y furgonetas en la zona. Los más avispados pudieron hacerse alguna foto con actores que llegaban al recinto, como Chechu Salgado -que interpreta a Toño en 'Clanes' y que ganó el Goya a mejor actor revelación por 'Las leyes de la frontera'-.

En esta tercera entrega de la ficción sobre el narcotráfico gallego, una banda albanesa pone en jaque los negocios de Daniel Padín y su familia. Precisamente, la empresa de casting Toma Extra lanzaba a finales de junio un anuncio donde buscaba figurantes especiales para la serie, mayoritariamente albaneses o de Europa del Este, y con conocimientos en artes marciales o defensa personal.

La serie, que emite Netflix y que en abril de este año estrenó su segunda temporada, contará con una última campaña que pondrá fin a la trama que protagonizan los actores Clara Lago y Tamar Novas. A este último se le pudo ver esta semana, a través de las redes sociales, compartiendo tiempo en la comarca betanceira con amigos coruñeses como los músicos Pablo y Adrián Seijas y la poeta Lúa Mosquetera.