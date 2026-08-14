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Culleredo

Culleredo invertirá más de 820.000 euros en regenerar la avenida de Fonteculler

La actuación está cofinanciada por la Diputación y abarca un tramo de 860 metros, indica el Ejecutivo local

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/08/2026 04:30
Rioboo y Formoso, durante un acto
Rioboo y Formoso, durante un acto
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Culleredo impulsa un nuevo proyecto de regeneración urbana y movilidad sostenible con la licitación de las obras de rehabilitación e integración paisajística de la avenida de Fonteculler, que ascenderán a 826.998,49 euros cofinanciados por la Diputación. La actuación abarca 860 metros, en un tramo que comienza en la urbanización A Ría y termina en la glorieta de la Policía Local. 

El alcalde, José Ramón Rioboo, destaca que “será un antes e un despois na arteria principal de Fonteculler” y que se ha apostado por un proyecto con un alto presupuesto “para gañar unha avenida máis accesible, segura e amable coa veciñanza da contorna”. 

El objetivo fundamental de estos trabajos será transformar la travesía “en un entorno urbano, fomentando la prioridad peatonal y la mejora de la infraestructura ambiental”, dice Culleredo. El proyecto corregirá las deficiencias actuales de accesibilidad en los itinerarios peatonales, ejecutando nuevas aceras en loseta, acordes con el material del entorno, con refuerzo en las entradas de garajes. 

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El Ayuntamiento adaptará las tres paradas de autobús del tramo a la normativa de accesibilidad, incorporando baldosas podotáctiles y reemplazando el asfalto deteriorado de las paradas por losas de hormigón de alta resistencia para evitar deformaciones por el peso de los vehículos pesados.

Los pasos de peatones también se dotarán de pavimento táctil indicador, además de eliminarse las barreras arquitectónicas existentes y elevarse el del cruce con la avenida Juan Carlos I. “Se instalará refuerzo lumínico específico para mejorar la visibilidad en los pasos no semaforizados”, detallan. 

Dado que por la zona discurre el Camino Inglés, se emplearán materiales nobles e integradores, recuerda Culleredo. 

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