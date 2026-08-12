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Culleredo

Culleredo licita por 140.000 la renovación de varias calles de A Corveira

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/08/2026 10:41
Entorno de Irmáns Suárez Ferrín, en A Corveira
Entorno de Irmáns Suárez Ferrín, en A Corveira
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El Ayuntamiento de Culleredo ha licitado la renovación de la red viaria de A Corveira, una actuación que ascenderá a 139.587,57 euros y se llevará a cabo en la avenida da Corveira, la calle Pablo Neruda y la calle Antón Losada Diéguez.

El alcalde, José Ramón Rioboo, explica que “el proyecto tiene como principal objetivo el incremento de la seguridad vial y la modernización de servicios”. El regidor destaca que la obra se enmarca en los planes de regeneración urbana del Gobierno local, concebidos con el prisma de incrementar la calidad de vida.

El firme será rehabilitado en su totalidad. Se ejecutará el fresado de zonas dañadas y el extendido de una nueva capa de rodadura bituminosa, nivelando todas las tapas de registro, pozos y rejillas. Además, se renovará por completo la señalización horizontal y vertical. En el inicio de la avenida da Corveira se modificará la isleta existente para ganar plazas de aparcamiento.

Recreación de uno de los espacios que se renovará en la Urbanización Tierno Galván

Culleredo quiere conseguir un cambio integral en Tierno Galván: la renovación de espacios costará 495.524,32 euros

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