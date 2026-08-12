Culleredo licita por 140.000 la renovación de varias calles de A Corveira

Entorno de Irmáns Suárez Ferrín, en A Corveira CEDIDA

El Ayuntamiento de Culleredo ha licitado la renovación de la red viaria de A Corveira, una actuación que ascenderá a 139.587,57 euros y se llevará a cabo en la avenida da Corveira, la calle Pablo Neruda y la calle Antón Losada Diéguez.

El alcalde, José Ramón Rioboo, explica que “el proyecto tiene como principal objetivo el incremento de la seguridad vial y la modernización de servicios”. El regidor destaca que la obra se enmarca en los planes de regeneración urbana del Gobierno local, concebidos con el prisma de incrementar la calidad de vida.

El firme será rehabilitado en su totalidad. Se ejecutará el fresado de zonas dañadas y el extendido de una nueva capa de rodadura bituminosa, nivelando todas las tapas de registro, pozos y rejillas. Además, se renovará por completo la señalización horizontal y vertical. En el inicio de la avenida da Corveira se modificará la isleta existente para ganar plazas de aparcamiento.