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Culleredo

Culleredo quiere conseguir un cambio integral en Tierno Galván: la renovación de espacios costará 495.524,32 euros

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/08/2026 18:17
Recreación de uno de los espacios que se renovará en la Urbanización Tierno Galván
Recreación de uno de los espacios que se renovará en la Urbanización Tierno Galván
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El Ayuntamiento de Culleredo avanza en su estrategia de regeneración urbana con la licitación de la renovación de las dos plazas de la Urbanización Tierno Galván, en el entorno de Acea de Ama

La actuación transformará por completo una superficie de más de 2.130 metros, con una inversión de 495.524,32 euros, cofinanciados por la Diputación de A Coruña

El alcalde, José Ramón Rioboo, apunta a que esta intervención convertirá estos espacios en entornos “más amables, diáfanos y funcionales, pensados para como punto de encuentro de los vecinos”, indicó el regidor, quien destacó que una de las claves será “el incremento de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas” en Tierno Galván. 

Así, se eliminarán los actuales muros y los desniveles existentes; las aceras se elevarán para quedar a la misma cota que los soportales de los edificios colindantes, asegurando la movilidad de los viandantes y, para el pavimento, se ha optado por una solución moderna y resistente de hormigón semipulido continuo que en las zonas centrales incorporará un diseño curvo con color, lo que facilitará una percepción clara de los distintos usos. 

Asimismo, se apuesta por la integración paisajística y a la creación de zonas de sombra y descanso, con la instalación de pérgolas que servirán de soporte para plantas trepadoras que, unidas a los árboles y jardines, reforzarán el verde en todo este enclave de Acea de Ama.

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Aprovechando la intervención en superficie, se acometerá la renovación de los servicios subterráneos municipales, con nuevos sistemas de recogida de aguas pluviales y tramos de la red de saneamiento y acometidas afectadas, indicaron desde el Ayuntamiento de Culleredo.

En cuanto al alumbrado, se instalará un sistema de tecnología led de alta eficiencia energética y cada plaza contará con columnas de 5 y 8 metros de altura provistas de múltiples proyectores, y también se incrustarán tiras de luz led bajo las vigas curvas de las pérgolas, dotando al espacio de una iluminación uniforme, moderna y segura.

Esta licitación de la reforma de las plazas interiores reactiva la transformación urbana del conjunto de la Urbanización Tierno Galván. 

La obra de renovación de las calles está en trámite de adjudicación ya, por lo que la suma de ambas intervenciones inyectará en la zona una inversión de más de 1,2 millones de euros.

El Ayuntamiento de Culleredo quiere conseguir un cambio integral en la principal zona residencial de Acea de Ama. Las vías padecen del deterioro del paso del tiempo y por ello esta cuantía está destinada a marcar “un antes y un después” en cuanto a servicios, funcionalidad y estética

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