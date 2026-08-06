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Culleredo

El PP de Culleredo reparte en su sede gafas homologadas gratis para ver el eclipse

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/08/2026 11:21
La portavoz municipal del PP, Izaskun García, en un acto de partidoCULLEREDO - POLÍTICALos afiliados al Partido Popular del municipio reeligen a Izaskun García como presidenta
La portavoz municipal del PP, Izaskun García, en un acto de partido
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El Partido Popular de Culleredo ha anunciado en redes sociales que ofrece gratis en su sede gafas homologadas para ver el eclipse del día 12. "Temos a sorte de estar nun lugar privilexiado para gozar un acontecemento excepcional", explican.

Por ello, la agrupación ha preparado una pequeña guía con los mejores puntos del municipio para visionar el fenómeno y algunos consejos para hacerlo con seguridad. Entre las ubicaciones que recomiendan se encuentran la parroquia de Castelo, el Monte das Arcas o el paseo de O Burgo

"Achégate á nosa sede e recolle as túas gafas homologadas de balde", animan, y recuerdan que su local se encuentra en la avenida de Acea de Ama con la calle Condes de Traba, en el número 2-bajo 1.

"Non volverá haber outra igual en 150 anos. Grazas á Agrupación Astronómica Coruñesa Ío e ao seu presidente, Óscar Blanco, polo asesoramento", rematan.

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